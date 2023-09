Latvijci so bili le po uvodnem zaostanku 0:2 vseskozi v prednosti. Na polovici tekme je znašala 11 točk (49:38), v tretji četrtini pa so se dobesedno poigrali s svojimi sosedi in si priigrali 32 točk prednosti (74:42), ki je tik pred zadnjim zvokom sirene narasla na +38 (98:60).

Pri Latvijcih, ki so na svojem premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu osvojili končno peto mesto, sta bila najbolj učinkovita Arturs Kurucs z 20 in Rolands Šmits s 17 točkami, medtem ko je Arturs Žagars za zmago prispeval 17 podaj.

Za nerazpoložene Litovce, nosilce bronastega odličja s SP v Turčiji 2010, je Rokas Jokubaitis dosegel 16, Jonas Valančiunas pa 15 točk.

Na današnjem prvem sosedskem obračunu v Manili je Slovenija v tekmi za sedmo mesto premagala Italijo z 89:85 (15:18, 42:41, 70:60) in izenačila svojo najvišjo uvrstitev na svetovnih prvenstvih z zaključnega turnirja v Španiji 2014.

Najboljši strelec Slovenije, ki je nastopila brez Klemna Prepeliča in Jake Blažiča, je bil znova Luka Dončić, ki bo s povprečjem 27 točk na tekmo verjetno prvi strelec svetovnega prvenstva. Danes je Ljubljančan zbral 29 točk, temu pa dodal še deset skokov in osem podaj.

V nedeljo bosta v dvorani Mall of Asia v Manili še obe najbolj prestižni tekmi. Tekma za bronasto odličje med Kanado in ZDA se bo začela ob 10.30, za zlato med Srbijo in Nemčijo pa ob 14.40.