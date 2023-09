Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi 73-letni pevec, glasbenik in pisec besedil ta mesec z zasedbo The E Street Band nastopil na osmih koncertih v ZDA, med drugim tudi v Pittsburghu in Washingtonu. Nekaj koncertov je zaradi slabega počutja odpovedal že avgusta.

Zdravniki so mu po odkritju težav priporočili, naj koncerte prestavi in se osredotoči na svoje zdravje.

Glasbenik naj bi trpel zaradi peptične razjede, bolezni zgornjega dela prebavne cevi, predvsem v steni želodca ali dvanajstnika.

Springsteen je v objavi na Instagramu zapisal, da so z zasedbo E Street zelo žalostni, ker morajo preložiti nastope. Oboževalcem se zahvaljuje za razumevanje in podporo in obljublja, da se bodo kmalu vrnili na oder.

Datum prvega koncerta v okviru Springsteenove turneje je zdaj napovedan za 3. novembra v kanadskem Vancouvru.

Ameriški rocker evropskih korenin Bruce Springsteen, ki se ga je prijel vzdevek The Boss, je eden redkih, ki so v štirih zaporednih desetletjih zabeležili prvo mesto ameriške Billboardove lestvice 200 najbolje prodajanih albumov.

Svetovno slavo mu je prinesel tretji album Born to Run, ki ga je po več kot letu naporov v glasbenem studiu izdal leta 1975. Ta in album Born in the U.S.A. iz leta 1984 veljata za najbolj uspešna. Poleg naslovnih skladb z omenjenih plošč so med njegovimi uspešnicami tudi Dancing in the Dark, I'm on Fire, Glory Days in The River. Prepoznaven je tako po rockovskih skladbah kot skladbah s prvinami folka ter po svojih energičnih maratonskih koncertih.

Leta 1999 je bil sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla, v kateri se mu je leta 2014 pridružil tudi E Street Band. V svoji dolgi karieri je bil dobitnik številnih nagrad, med drugim je prejel 20 grammyjev. Skupaj je prodal več kot 135 milijonov plošč.