Drugi nosilec Đoković je zmagal po dveh urah in 40 minutah s 6:3, 6:2 in 7:6 (4), Medvedjev je Alcaraza premagal po treh urah in 19 minutah s 7:6 (3), 6:1, 3:6 in 6:3.

Za slovitega Srba je bila to v 47. polfinalu na velikih slamih 36. zmaga. Obe številki predstavljata rekorda v moški konkurenci, v finalu pa se bo potegoval za 24. naslov, kar je v absolutni konkurenci uspelo le Avstralki Margaret Court. Prav tako 23 jih ima Američanka Serena Williams, z 22 naslovi je med tenisači drugi Španec Rafael Nadal.