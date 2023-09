Potres na globini dobrih 18 kilometrov je območje stresel malo po 23. uri po lokalnem času, je sporočil ameriški geološki inštitut USGS. Tresenje tal so močno občutili tudi prebivalci obalnih mest Rabat, Casablanca in Essaouira, ki so se množično zatekli na ulice.

Po podatkih notranjega ministrstva je umrlo najmanj 296 ljudi, številke pa naj bi bile začasne. Številne smrtne žrtve naj bi potres terjal na težko dostopnih goratih predelih. Najmanj 153 ljudi je bilo poškodovanih, navedbe oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.

Notranje ministrstvo je sporočilo, da je na prizadeto območje poslalo vse razpoložljive vire. Bolnišnice v Marakešu pa poročajo o prihodu številnih poškodovanih ljudi in pristojni pozivajo k darovanju krvi.

Glede na nekatera poročila naj bi bile poškodovane tudi stavbe pod zaščito Unesca v Marakešu.

Po poročanju maroških medijev gre za najmočnejši potres v državi doslej. Čutili so ga tudi v sosednji Alžiriji, kjer pa po navedbah civilne zaščite ni bilo škode ali žrtev.

Iz sveta se že vrstijo izrazi sožalja, med drugim sta se na prebivalce Maroka že obrnila nemški kancler Olaf Scholz in indijski premier Narendra Modi.