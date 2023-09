Saj veste, kako je, ko se mi pripadniki »boom generacije« poskušamo včlaniti na kakšno spletno aplikacijo, a nam ne uspe. Pomislimo, da smo preneumni. Da ne razumemo dobro računalnikov, ne pa, da je stran postavljena uporabniku premalo prijazno. Podobno, da ne poznaš dovolj košarke, se je dalo pomisliti, ko se je omenjeni pojavil v reprezentanci, a se je po poizvedovanju pri najbolj obveščenih izkazalo, da je tudi njim nerazumljiv pojav. Danes vemo zanj vsi. Kralj VAR-a.

A ni bilo igre, igra je pa, kot je znal v času prve slovenske nogometne renesanse poudarjati selektor vseh selektorjev, najpomembnejša. Če imaš igro, lahko tudi izgubiš, a veš, da si na dobri poti. To je po zmagi nad Kanado dejal srbski trener Pešić. Da je že na lanskem evropskem prvenstvu ekipa delovala dobro, vendar so imeli le deset slabih minut proti Italiji. Tudi mi že na evropskem prvenstvu nismo delovali dobro.

Na sobotni zadnji tekmi svetovnega prvenstva Slovenija igra z Italijo, stavniška kvota 1,65 je pa vnovič močno na strani naših, 2,15 je na Italijane. Niso nas premagali od leta 2006, kar je podatek, ki je njim v prid in kliče vsaj po »kontrahendikep« stavi, da če že bodo izgubili vnovič, ne bodo izgubili za več od predvidenih razlik. Prav nič se ne zdi gotovega tudi na vseh preostalih štirih tekmah. Vsakdo lahko preseneti, vključno Latvija Litvo, a če je na kakšni tekmi še zadnjič za poskusiti ujeti remi, potem se to zdita tekmi med ZDA in Kanado, kot finale med Srbi in Nemci. Kar se posamičnega strelskega učinkovanja tiče, je pa to prvenstvo, na katerem srbski center Nikola Milutinov nikdar ni razočaral. Če ne drugače, se stepe za koš, obenem pa ovrača teze, da so klasični centri v sodobni košarki preživet pojav. Predstavljajmo si takšnega človeka v slovenski postavi. Vse drugače bi bilo.