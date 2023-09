Šestnajst ekip (po tri madžarske/Györ, Ferencvaroš, Debrecen in danske/Esbjerg, Odense in Ikast, po dve romunski/CSM Bukarešta in Rapid Bukarešta ter francoski/Brest in Metz, po ena slovenska/Krim, švedska/Sävehof, nemška/Bietigheim, črnogorska/Budućnost, norveška/Kristiansand in poljska/Zaglebie Lubin) je bilo na žrebu razdeljenih v dve skupini s po osmimi ekipami. Tekmovalni sistem tudi v tej sezoni ostaja nespremenjen: po dve najboljši ekipi iz skupin A in B se bosta uvrstili neposredno v četrtfinale, klubi od tretjega do šestega mesta v osmino finala, zadnji dve pa bosta končala nastop v ligi prvakinj.

Sklepni turnir najboljše četverice bo 1. in 2. junija 2024 spet gostila dvorana MVM Dome v Budimpešti z zmogljivostjo več kot 20.000 gledalcev, evropsko lovoriko brani Kristiansand, najboljši v letih 2021, 2022 in 2023, pred njim je trikrat zapored slavil Györ (2017, 2018, 2019), medtem ko zadnjega dejanja tekmovanja ni bilo leta 2020 zaradi koronavirusa. Na stavnicah je glavni favorit za evropski naslov v tej sezoni Györ (kvota 2,75) pred Kristiansandom (3,75) in CSM Bukarešto (4,50), močno okrepljeni Krim je med 16 klubi šele na 12. mestu s kvoto 151,00, za njim pa so le Budućnost, Debrecen (po 251,00) ter Sävehof in prvi Krimov tekmec Zaglebie Lubin z neverjetno kvoto po 2501,00.

V sezono, v kateri bo Krim leta 2024 praznoval 40-letnico delovanja, vstopa v močno okrepljeni zasedbi. Kljub nekaterim odhodom bolj ali manj kakovostnih igralk je prišlo v Ljubljano pet vrhunskih rokometašic: slovenske reprezentantke Tamara Mavsar, Maja Vojnović in Nina Zulić ter črnogorski Itana Grbić in Tatjana Brnović. V minuli sezoni so krimovke po petem mestu v skupini v osmini finala izpadle proti Rapidu iz Bukarešte s skupnim izidom 53:54: v Ljubljani je bilo 29:24 za Krim, v Bukarešti 30:24 za Rapid. Krimovke, evropske prvakinje iz let 2001 in 2003, so pred dnevi končale sedemtedenske priprave, med katerimi so odigrale tudi sedem tekem, včeraj dopoldan pa so z letalom prek Zagreba, Varšave in Vroclava odpotovale proti Lubinu, ki je novinec med evropsko elito. Med potnicami ni bilo kapetanke Barbare Lazović, ki se bo zaradi lažje poškodbe kolena pridružila ekipi po vrnitvi s Poljske.

Adžić nima več alibijev

Črnogorec Dragan Adžić je lani prevzel Krim in napovedal, da se bo v dveh sezonah prebil na »final four« v Budimpešti. V minuli sezoni mu to ni uspelo, v letošnji pa zaradi vrhunske zasedbe nima več alibijev za morebiten neuspeh. »V prejšni sezoni smo postavili zelo dobre temelje, z letošnjimi okrepitvami pa bomo še konkurenčnejši. V ligi prvakinj je vsaj deset enakovrednih ekip, a verjamem, da se lahko z vsemi najmanj enakovredno kosamo. V primerjavi z lanskimi pripravami smo letos v istem obdobju na precej višji ravni. Sodobni rokomet temelji na hitrosti in ritmu v obeh smereh igre, mi pa imamo igralski kader, ki je tega sposoben. Konkurenca znotraj ekipe je zdrava in potrebna, če želi ekipa zdržati vseh šestdeset minut v visokem ritmu,« pravi 53-letni Črnogorec Dragan Adžić, ki je tudi selektor ženske reprezentance Slovenije.

Adžić se zaveda, da mora Krim najprej osvojiti eno izmed prvih štirih mest v skupini, ki v nadaljevanju prinašajo prednost domačega igrišča na povratni tekmi. »To je naš prvi cilj, čeprav je skupina težka, težja od tiste v minuli sezoni. A naše igralke, ki so ostale v klubu, so zelo napredovale, okostje ekipe je ostalo skoraj isto, vrhunske okrepitve pa so še dodatna kakovost. V ekipi imamo zdaj tudi tisto, kar nam je prej manjkalo. Upam, da nas čaka vrhunska sezona in da bo krona letošnje sezone sklepni turnir. Drži, naš cilj je Budimpešta, Krim pa spet tam, kjer je v preteklosti že dvakrat bil,« napoveduje Adžić, ki je na novinarski konferenci v Ljubljani pred začetkom sezone za svoje besede prejel močan aplavz. Verjetno upa, da bo vsaj takšen ali pa še močnejši tudi po koncu sezone.