Prodaja avtomobile, vodi pogovorne oddaje pod pokroviteljstvom znane kreditne kartice, kjer je vse ostalo (tudi Borut) neprecenljivo, skupaj z Janšo pomaga po poplavah in še in še in še. Zdaj, kot pišemo danes, tlakuje pot svoji mednarodni govorniški in svetovalni karieri. Hja, če smo vse prav sešteli in razumeli, potem vse to počne za honorar. In če sledimo tej logiki, je Borut Pahor nič več in nič manj kot en navaden prekarni delavec. Mu pa, da ne bo imel težav z dacarji, vseeno svetujemo, da odpre svoj s. p. Tudi ime zanj mu lahko predlagamo: Precednik, s. p. V uho gre, kajne.