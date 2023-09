Še tekma proti Italiji danes ob 10.45 in slovenska košarkarska reprezentanca bo končala nastope na 19. svetovnem prvenstvu. V četrtem nastopu na košarkarskem mundialu lahko izenači najboljšo uvrstitev (sedmo mesto), ki jo je dosegla že leta 2014. Leta 2019 na Kitajskem je ni bilo, saj se ni prebila skozi kvalifikacije. Kapetan Luka Dončić pred zadnjo tekmo sporoča, da bodo s soigralci na njej dali od sebe še zadnje atome moči in da ni vseeno, ali tekmovanje zaključiš z zmago ali s porazom.

S prvenstva z dvignjenimi glavami

Jasno je bilo že pred tem, a je prvenstvo potrdilo, da je Luka Dončić trenutno eden največjih globalnih športnih zvezdnikov. Tekme Slovenije v Okinavi so bile večinoma razprodane, na tribunah pa ogromno navijačev v njegovih dresih Dallasa in Slovenije. Lukamanija je še večja na Filipinih, natančneje v Manili, kjer je košarka šport številka ena. Medtem ko je na drugih tekmah sklepnih bojev ogromno praznih sedežev, jih na tekmah slovenske izbrane vrste v Mall of Asia Areni praktično ni. In to celo na tekmah za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Ko na njih v roke dobi žogo Luka Dončić, oživi celotna dvorana. »Vedno sem govoril, da bom igral za Slovenijo, če bom le zdrav. Veliko ljudi je na Japonskem navijalo za nas, tako je tudi na Filipinih. Podpora ljudi mi veliko pomeni. Če sem iskren, nisem vedel, da bo tako na Filipinih. Vsakemu posebej se zahvaljujem,« je dejal Luka Dončić.

Čeprav je pred prihodom na SP pogosto omenjal odličje, se je pokazalo, da je realnost drugačna. Slovenija enostavno ni premogla dovolj kakovosti, da bi se vmešala v boj za prva tri mesta. »Resnično smo dali vse od sebe, kar je pozitivno. Imeli smo upanje in željo po večjem dosežku. Veliko ljudi je pričakovalo, da nas ne bo v izločilnih bojih, a nam je uspelo poraziti zelo kakovostno Avstralijo. Prvenstvo bomo zapustili z dvignjenimi glavami. V športu je tako, da enkrat zmagaš, drugič izgubiš, a najpomembnejše je, da daš v vsakem trenutku vse od sebe. Zagotovo smo močno pogrešali Vlatka Čančarja, ki je eden najboljših evropskih igralcev, in tudi Eda Murića, predvsem njegovo borbenost, s katero nam vliva dodatno energijo. Brez njiju smo se borili na vse možne načine, a takšna je realnost,« razmišlja zvezdnik Dallasa in dodaja, da bodo mladi kmalu imeli pomembnejšo vlogo v izbrani vrsti. »Bine Prepelič je velik borec, zelo nadarjen košarkar. Zanj je bilo to prvo veliko reprezentančno tekmovanje in prepričan sem, da se je veliko naučil. Tudi Žiga Samar in Gregor Glas sta veliko odnesla. Nanju bomo resno računali v prihodnosti.«

S kritikami se je naučil živeti

Zaradi stalnega pritoževanja pri sodnikih je Dončić slišal tudi kakšno kritiko na svoj račun, s čimer pa se ne obremenjuje. »Kritike so sestavni del športa in jih poslušam vsak dan. S tem sem se naučil živeti in me ne ganejo, sploh ker je besed spodbude toliko več. Nisem najboljši košarkar na svetu, rad igram za Slovenijo in bom zanjo vedno igral, če mi bo le zdravje dopuščalo. Zdaj imam nekaj težav z nogo, bomo videli, kako bo s tem. Pripraviti se moram še na tekmo z Italijo in nato za celotno sezono v ligi NBA,« je alarm sprožil nekdanji igralec Reala iz Madrida, ki bo zaskrbel predvsem svojega delodajalca v ligi NBA. Težave z levo stegensko mišico se mu vlečejo že iz lanske sezone, ob podrobnem povpraševanju predstavnikov sedme sile pa je odmajeval z glavo in dodal le, da ni v redu.

Kljub temu bo danes proti Italiji na parketu. Zdravniška služba mu je sicer svetovala, da bi izpustil že obračun z Litvo, a pravi, da to ni prišlo v poštev. Dodaja, da ni vseeno, ali Slovenija na zadnji tekmi na prvenstvu zmaga ali izgubi. »Zmaga bi nam okrepila samozavest za prihodnost, hkrati bi z njo potrdili, da spadamo med osem najboljših na svetu.«