Štirje goli, tri točke, učinkovit napad in luknjasta obramba. Takšen je povzetek zmage proti Severni Irski s 4:2, v kateri je Slovenija morala osvojiti poln izkupiček, obenem pa je iz boja za evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji izločila enega tekmeca. V izenačeni skupini H so v bitki za nastop na zaključnem turnirju ostale Finska, ki presenetljivo vodi, prva favoritinja Danska, iz tekme v tekmo boljša in samozavestnejša Slovenija ter Kazahstan, ki igra bolje na gostovanjih kot doma.

Kek v napadu tvegal več, kot so mnogi pričakovali

Severna Irska, katere zaščitni znak sta kompaktnost in čvrsta obramba, je v Ljubljani zaigrala presenetljivo napadalno in kreativno, zato si je priigrala več priložnosti od Slovenije, ki je trpela zaradi napak v obrambi. Slovenija je tri točke osvojila na račun izjemne učinkovitosti, saj je vse štiri strele v okvir gola spremenila v zadetek, eden je končal v prečki, enega pa so gostje blokirali. Največja moč trenutne Slovenije je v napadu, kjer za dve mesti kandidira kar sedem igralcev, izstopata pa Benjamin Šeško, ki je sodeloval pri treh golih, in strelec dveh golov Andraž Šporar. Lahko postaneta najboljša naveza v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa. Ker sta iz tekme v tekmo bolj uigrana, sta na vsaki tekmi nevarnejša za gol tekmeca.

»Ker imamo super kakovost v napadu, jo je treba izkoristiti, zato je bilo v igri več tveganja, kot so ga pričakovali vsi. Taktični načrt je bil, da obremenimo zadnjo linijo tekmeca, tudi na račun kakšne napake ali pomanjkanja igralca na sredini igrišča. Razigranost v napadu je zasenčila zamujanje v zvezni vrsti ali obrambi. Za takšno ofenzivno igro smo se odločili načrtno. Ocenili smo, da je obrambna vrta Severne Irske slabši del, čeprav je tri tekme izgubila le z 0:1. Vendar nogomet se igra v obe smeri in nekajkrat je manjkal kakšen igralec v zvezni vrsti, reakcije v obrambi pa bi morale biti boljše glede taktične discipline in pravočasnosti,« je taktični načrt razkril selektor Slovenije Matjaž Kek. Najbolj je bil navdušen, ker je Slovenija pokazala, da lahko igra spektakularno. Zaradi samo dveh treningov ni želel menjati, zato se je odločil za enako zasedbo kot proti Danski, ker je odigrala dobro. Največja slovenska težava je bila na obeh bokih. Predvsem na levi strani obrambe, kjer je Conor McMenamin deloval kot Lionel Messi, ko je prebijal Janžo, a je imel Kek s Prekmurcem potrpljenje in je svojo igro popravil v drugem polčasu. V zvezni vrsti sta bila Gnezda in Elšnik kljub obilici teka (pre)pogosto na prepihu zaradi pomanjkanja pomoči soigralcev, medtem ko sta obrambo reševala Oblak in Bijol.

Na Oblaka so se žoge lepile kot magnet

Prav toliko zaslug za zmago, kot jih pripada napadalcema Šešku in Šporarju, ima tudi vratar Jan Oblak, ki je blestel predvsem v drugem polčasu. Ko so ga Severni Irci obstreljevali z vseh položajev, so se žoge nanj lepile kot magnet. Po tekmi je bil izjemno razpoložen tudi na druženju z mediji, potem ko je manjkal junija zaradi poškodbe vratu. »Ni dvoma, da je bolje, če je največje slovensko orožje napad. Za uvrstitev na veliko tekmovanje potrebuješ zadetke. Takšni, kot so bili naši napadalci na tekmi, so bili tudi že na treningu in ogrevanju pred tekmo, zato sem v garderobi dejal, da bomo dosegli nekaj golov. Pomembno je, da smo izkoristili priložnosti in celotno tekmo igrali s prednostjo. Izboljšati moramo igro v obrambi, saj nas bodo zahtevnejši tekmeci kaznovali. Če izboljšamo obrambo, napadalci pa zadržijo takšno formo, nas čaka lepa prihodnost. Verjamem v to ekipo, da nam bo uspelo,« je izpostavil Jan Oblak, ki je priznal, da je bila poškodba vratu zapletena. »Znova se počutim odlično. Mučno je bilo gledati soigralce, ko jim nisem mogel pomagati na igrišču. Najtežje je bilo, ker nisem vedel, kdaj bo z menoj vse v redu. Tedni brez napredka so bili mučni, ko pa se je pokazalo, je bilo iz dneva v dan lažje. Izpolnil sem cilj, da ni bila potrebna operacija in sem na igrišču od začetka sezone,« je razložil 30-letni Škofjeločan, ki soigralce vseskozi opozarja, da je treba iti tekmo po tekmo.

Slovenci so takoj, ko so zapustili Stožice, začeli razmišljati o jutrišnji tekmi s San Marinom, ki je marca v Ljubljani skoraj uro zdržal brez prejetega gola. »V San Marinu moramo potrditi zmago proti Severni Irski. Ne glede na tri točke smo tekmo s Severno Irsko temeljito analizirali. Tisti, ki so zadolženi za te stvari, so delali vso noč s četrtka na petek,« je dodal Kek. Slovenija ima po polovici kvalifikacij 10 točk in toliko jih bo za pot na EP 2024 verjetno morala osvojiti tudi v drugem delu. Po jutrišnji pričakovani zmagi proti San Marinu bo imela še štiri tekme in vsaka bo lahko že usodna. Oktobra jo čakata tekmi s Finsko doma, ki jo mora zaradi poraza v Helsinkih nujno premagati, in Severni Irsko v gosteh ter novembra gostovanje na Danskem in v Kazahstanu v Stožicah.