Coco Gauff – Arina Sabalenka bo drevišnji dvoboj, ki bo odločil zmagovalko zadnjega letošnjega teniškega turnirja največje četverice v New Yorku. Američanka je na krilih domačega občinstva strla odpor Čehinje Karoline Muchove, Belorusinja pa je preprečila, da bi bil ženski finale ameriški. Madison Keys ji je namreč v prvem nizu zavezala kravato (6:0), Arina Sabalenka pa se ji je oddolžila z dvema dobljenima podaljšanima igrama, potem ko se je tako v drugem kot tretjem nizu znašla v zaostanku po izgubljenem začetnem udarcu. »Madison je igrala neverjetno. Zgolj izkušnjam se lahko zahvalim, da sem verjela v zmago. Ves čas sem se bodrila, naj vztrajam, da se bo že nekaj zgodilo. In se res je, ne vem pa, kaj. Priznati moram, da sem imela tudi precej športne sreče,« je priznala Arina Sabalenka​, ki bo ne glede na razplet finala v ponedeljek postala prva igralka sveta.

Uvodni ženski polfinale med Coco Gauff in Karolino Muchovo so zaznamovali protestniki, ki so opozorili na podnebne spremembe in težave z okoljem. Protestniki so motili z vzkliki, eden med njimi pa se je prilepil na tribuno. Nepričakovani dogodek na stadionu Arthur Ashe se je zgodil pri vodstvu Američanke s 6:4 in 1:0 v drugem nizu. Protestniki so nosili majice z napisi End Fossil Fuels (Ustavite fosilna goriva) in znake skupine Extinction Rebellion. »Raje bi videla, če se to ne bi zgodilo med mojim nastopom, nikakor pa na protestnike nisem jezna. Prekinitev me ni pretirano zmotila. Skušala sem se prilagoditi, kot to storim ob vsaki malo daljši prekinitvi zaradi dežja, ki so v našem športu precej pogoste,« je dogodek komentirala Coco Gauff ter dodala: »Verjamem v podnebne spremembe. Verjamem tudi, da stvari lahko spremenimo na bolje. Stavim, da bomo v finalu videli nov protest.« Karolina Muchova je dogodek komentirala z naslednjimi besedami: »Seveda se je ritem malo spremenil, toda kaj lahko sploh naredimo? Takšni smo ljudje.« Ameriška teniška organizacija (USTA), ki je organizator turnirja za grand slam v New Yorku, je sporočila, da so vsi štirje protestniki priprti na newyorški policiji.

Coco Gauff bo igrala v svojem drugem finalu. Lani je v Parizu priznala premoč Igi Šwiatek. »Izkušnja z Rolanda Garrosa mi bo prišla zelo prav. Lani sem se preveč ozirala na družbena omrežja in govorice, ki so favorizirale Igo. Morda sem premalo verjela, da jo lahko premagam. Sedaj bo drugače. Zavedam se, da igram pred domačo publiko, da sem bolj izkušena in da igram dobro,« je samozavestna Američanka Cogo Gauff. Finalni tekmici sta se doslej pomerili petkrat, trikrat je bila boljša Američanka, ki je od treh dvobojev na trdi podlagi dobila dva. Toda zadnjega, ki sta ga igrali marca letos v Indian Wellsu, je prepričljivo s 6:4, 6:0 dobila Arina Sabalenka. Umetna inteligenca Belorusinji napoveduje kar 80-odstotno verjetnost zmage. Precej previdnejše so stavnice, ki tekmicama namenjajo enako kvoto ali minimalno favorizirajo Belorusinjo.

Ženske posamezno, polfinale: Gauff (ZDA, 6) – Muchova (Češ, 10) 6:4, 7:5, Sabalenka (Blr, 2) – Keys (ZDA, 17) 0:6, 7:6 (1), 7:6 (5).