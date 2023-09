»Vse, kar je bilo narejenega do zdaj, v izločilnih bojih ne bo veljalo nič. Odloča le ena tekma, boljša dnevna forma, in z eno samo tekmo lahko pokvariš vse, kar si dobrega naredil v skupinskem delu tekmovanja,« je v pogovoru za Dnevnik nedavno dejal Gregor Hribar, nekdanji selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance. »Lepo je biti prvi v skupini, z izkupičkom petih zmag na petih tekmah in le enim izgubljenim nizom, a s tem se ne smemo zadovoljiti. Moramo gledati naprej in razmišljati, kaj še lahko storimo bolje. V osmini finala nas bo pričakala nova težka tekma, v končnici popravnih izpitov več ni,« se dobro zaveda tudi igralec Rok Možič, ki se je v Varni, čeprav je njegovo osnovno delovno mesto sprejemalec, odlično znašel tudi na mestu korektorja.

Skupinski del EP so izbranci selektorja Gheorgheja Cretuja zares opravili na visoki ravni. Edini niz so izgubili v sploh njihovem prvem nizu na tekmovanju, ko jim ga je odvzela Ukrajina. Mimogrede, Ukrajinci bodo njihov morebitni nasprotnik tudi v četrtfinalu, seveda, če Slovenci danes premagali Turke, Ukrajinci pa Portugalce. Z enim izgubljenim nizom se lahko pohvali le še Poljska, ki je bila najboljša v skupini C v Skopju, medtem ko so Italijani pred domačim občinstvom dva niza oddali na tekmi z Nemčijo, aktualni olimpijski prvaki Francozi pa so v Tel Avivu celo izgubili z Romuni. »Vesel sem, da smo pred izločilnimi boji imeli tako težko tekmo z Bolgarijo, na kateri je bilo prisotnega precej pritiska, ki nas čaka na naslednjih tekmah. Imeli smo nekaj dni časa, da se v miru pripravimo na tekmo s Turčijo,« pred današnjim obračunom s Turčijo pravi slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Turčija si je mesto med najboljšo šestnajsterico priborila šele na zadnji tekmi skupine D, ko je s 3:0 premagala domači Izrael. Ob tem so bili boljši le še od Grčije, praznih rok pa so ostali proti Franciji, Portugalski in Romuniji. Njihove malce slabše tekme so bile manjše presenečenje, kajti junija so slavili v evropski ligi, svojo prvo uvrstitev v ligo narodov pa so si nato priigrali na turnirju Challenger Cup v Dohi, ko so v finalu s 3:2 premagali Katar. Prvo ime njihove ekipe je korektor Adis Lagumdžija, ki je pri 13 letih zapustil Bosno in Hercegovino ter odšel v turški Galatasaray, že vse od leta 2020 pa igra v Italiji, kjer bo v novi sezoni nosil dres Civitanove. Poleg njega so še podajalec Arslan Eksi, sprejemalec kluba Burutay Subasi, in blokerja Vahit Savas ter Mert Matić.

Čeprav so se do zdaj slovenski in turški odbojkarji na evropskih prvenstvih pomerili le enkrat, pred štirimi leti je bilo v Ljubljani 3:0 za Slovenijo, se med seboj zelo dobro poznajo. Predvsem to velja turško ekipo, saj jo vodi Alberto Giuliani, ki je bil s Slovenijo drugi na EP tako leta 2019 kot dve leti pozneje. Eno sezono je bil tudi trener Klemna Čebulja v poljski ekipi Resovia Rzeszow (2020/21) in v minuli sezoni Alena Pajenka v grškem Olympiacosu.

»Z Albertom sva veliko časa preživela skupaj, zato bo današnji dvoboj tudi nekoliko oseben. Želim si ga premagati, na to sem osredotočen. V soboto bomo s soigralci zaigrali na vso moč. Turško ekipo dobro poznamo, seveda tudi ona nas, predvsem pa ji ne smemo dovoliti, da bi ona narekovala potek tekme, zato bomo morali biti zbrani in osredotočeni na svojo igro,« je po včerajšnjem dopoldanskem treningu dejal slovenski srednji bloker Alen Pajenk, ki pri 37 letih navdušuje s svojo igro. Tako je s 87-odstotnim napadom (30:26) povsem na vrhu na svojem igralnem mestu med tistimi, ki so z napadom akcije poskusili zaključiti vsaj trikrat.