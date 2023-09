Policija je kršila pravice azilanta iz Sirije

Upravno sodišče je izdalo že drugo sodbo, s katero je potrdilo, da je policija več let izvajala nezakonite izgone prosilcev za azil. Oba dokazana izgona azilantov, ki prihajata iz Sirije in Kameruna, sta potekala med prejšnjim ministrovanjem sedanjega notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Vodstvo policije vztraja, da so policisti postopke izvajali zakonito.