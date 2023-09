Jumbo-Visma ima po današnji zahtevni etapi v francoskih Pirenejih vse v svojih rokah, saj v boju za skupno zmago njeni kolesarji zasedajo prva tri mesta. Po Kussu, ki je dobil šesto etapo, in Rogliču, ki je bil najboljši v osmi, je zdaj do etapnega slavja prišel še Vingegaard za svojo 26. zmago v karieri in 14. to sezono.

Zmagovalec dirke po Franciji, kjer je ugnal slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je danes etapo končal s prednostjo 30 sekund pred Kussom in 33 pred Rogličem, trojica Jumbo-Visme pa je taktično strla tekmece in pred zadnjimi osmimi etapami ostaja merilo za vse na Vuelti in je blizu zmagam na vseh treh tritedenskih pentljah. Roglič je namreč osvojil Giro.

V skupnem seštevku je Kuss zanesljivo obdržal rdečo majico. Pred drugouvrščenim Rogličem ima zdaj 1:37 minute naskoka, na tretje mesto pa je napredoval Vingegaard, ki zaostaja 1:44 minute. Najboljši med ostalimi je četrti Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates) z zaostankom 2:37 minute.

V etapi s kar 4200 višinskimi metri pravega bega ni bilo, čeprav so se napadi vrstili tako na začetnem vzponu kot kasnejšem spustu in začetku klanca na Aubisque (16,5 km/7,1 %). Sta pa hitro popustila Evenepoel (Soudal-Quick Step) in Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), kar je Jumbo-Visma izkoristila in večino etape narekovala močan ritem.

V soboto bo na sporedu še ena zahtevna gorska etapa od Sauveterre-de-Bearna do Larra-Belague (156,2 km). Kolesarji bodo morali premagati še dva vzpona izven kategorije in zaključni klanec prve kategorije (9,5 km/6,3 %).