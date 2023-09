Imenovanje generalnega direktorja policije: Jutri ni nov dan, jutri je včeraj

Po imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića in napovedanem upravnem sporu njegovega protikandidata Boštjana Lindava se lahko dogodki razvijejo v dve smeri. Po prvi bo naslednjih nekaj let – morda celo polnih pet, kar do zdaj ni uspelo še nobenemu policijskemu šefu – policijo vodil mož, ki se od svojih predhodnikov razlikuje po izrazito skromnejši karierni poti. Četudi zanemarimo za odločevalce nepomembne stare aferice, v katere je bil vpleten (eno od njih že več kot leto dni preiskuje služba, ki mu je neposredno podrejena), bo prvi policist naslednja leta nekdo, ki bi se po kariernem sistemu težko povzpel že do vidnejših vodstvenih položajev na regionalni ravni. Tudi če bo prepričal z drugimi kvalitetami, bo imel težave z legitimnostjo in integriteto. Tako v odnosu do notranje kot tudi do zunanje javnosti.