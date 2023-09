Ga bo aretiral ali ne? To bo vprašanje, na katero bo kmalu znan odgovor. Po grožnji predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, da bo ob morebitnem naslednjem prihodu na sestanek v Republiko Srbsko aretiral visokega predstavnika mednarodne skupnosti Christiana Schmidta, bo ta v prihodnjih dneh resnično pripotoval službeno v entiteto pod Dodikovo oblastjo. Schmidt torej ne bo zgolj v tranzitu, v primeru katerega bi po zadnji Dodikovi napovedi dobil policijsko spremstvo, da ozemlje Republike Srbske čim prej zapusti.

Številna razhajanja

V Republiki Srbski se tako obeta Divjemu zahodu podobno merjenje moči in pristojnosti lokalnega in mednarodnega politika. Z Dodikovo napovedjo se zaostrujejo številna razhajanja s Schmidtom, ki ga predsednik Republike Srbske ne priznava kot legitimno izvoljenega visokega predstavnika mednarodne skupnosti. Ta segajo tako od vprašanja državnih nepremičnin v BiH, sprejemanja zakona, da odločitve ustavnega sodišča BiH ne veljajo na ozemlju Republike Srbske, vse do parlamentarne odločitve vladajoče koalicije, da se ne priznavajo odločitve Schmidta, ki sicer lahko razveljavlja sporno zakonodajo in zamenjuje državne uradnike. Ob nizu spornih odločitev Dodika in vladajoče koalicije v Banjaluki je Schmidt slednjič ob razveljavitvi spornih zakonov spremenil kazenski zakonik in uvedel kazensko odgovornost za osebe, ki rušijo ustavni red BiH. Prav iz teh razlogov je malo zatem državno tožilstvo vložilo obtožnico proti Dodiku.

Še eno rušenje ustavnega reda

»Če bo prišel na srečanje v Republiki Srbski, ga bodo vrgli ven. Takoj ko bo policija ugotovila, da je Schmidt v Republiki Srbski, bo njena naloga organizirati enoto, ki ga bo izgnala,« je napovedal predsednik in dodal, da je policija od njega že dobila ustrezen ukaz za izgon Schmidta, ki mu bodo prepovedali vstop v Republiko Srbsko s posebnim odlokom. Da kaj takšnega ni možno, so opozorili na predstavništvu Evropske unije v BiH in dodali, da je Dodikova napoved še eno od njegovih dejanj rušenja ustavnega reda BiH. Ostri so bili tudi na ameriškem veleposlaništvu v Sarajevu, kjer so ocenili, da gre za še en nevaren korak na Dodikovi poti izolacije.