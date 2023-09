Regionalne volitve Rusija organizira na tistih območjih ukrajinskih regij, ki jih le delno nadzoruje. »Navidezne volitve, ki jih izvaja Rusija na začasno zasedenih ozemljih, so nične in neveljavne. Ne bodo imele nobenih pravnih posledic in ne bodo privedle do spremembe statusa ukrajinskih ozemelj, ki jih je zavzela ruska vojska,« so sporočili z zunanjega ministrstva Ukrajine. Kot nelegitimne so jih označili tudi v ZDA, kar so v Rusiji opredelili kot vmešavanje v ruske notranje zadeve. Volilni delavci v okupiranih regijah sicer hodijo tudi od vrat do vrat, da bi prepričali ljudi, naj oddajo glasovnice. Glasujejo lahko tako tisti, ki so pridobili rusko državljanstvo, kot tudi tisti, ki imajo še vedno ukrajinski potni list. Po podatkih nevladne organizacije EHRG pridržijo tiste, ki zavrnejo glasovanje, pozneje pa bi jih lahko kazensko preganjali.