Déjà vu

V zgradbi starega vrtca, kjer sem hodil v malo šolo, v zgradbi, kjer je bilo pozneje strelišče in je imelo svoje prostore Društvo zdravljenih alkoholikov, v zgradbi, kjer je na vogalu stanoval mladi par: visok moški z brki in črnimi lasmi ter visoka ženska z dolgimi svetlo rjavimi lasmi, velikimi prsmi in velikimi rjavimi žalostnimi očmi (moji prijatelji so govorili, da so jo skriti opazovali skozi okno in jo videli, kako se slači), je bila gostilna. Stolpnica, kjer sem stanoval s starši, je bila od zgradbe oddaljena petdeset metrov.