Klicna država​

Priznati moram, da imam s klicnimi centri, kot se strokovno imenujejo malo večje pisarne, v katerih sedijo (praviloma) slabo plačani študentje, ki skušajo le preživeti svojih osem ur, ne da bi jih kdo poslal v rodila samo zato, ker nimajo pri roki pravega odgovora, čuden odnos. Le redko namreč človek naleti na kakšnega, kjer mu dejansko rešijo težavo, zaradi katere je klical. V 99 odstotkih primerov namreč človek tudi po klicu ostane sam s svojo težavo, morda dobi le napotek, kje bi njegovo težavo morali rešiti. Pri čemer je simptomatično, da se na klicni center obrneš potem, ko tam, kjer bi tvoj problem morali rešiti, tvojega problema niso znali rešiti. In se vrtiš v krogu. Še posebno klicni centri telekomunikacijskih operaterjev imajo to grdo navado, da ti najprej povedo, da je »pri njih vse v redu« (ko se pritožujete nad nedelovanjem interneta ali televizije), nato pa te malce sprehajajo po stanovanju – kot bi imeli v rokah daljinca in jim to pač predstavlja neizmerni vir zabave. Ti izklapljaš zdaj en, zdaj drug modem (ali kakor koli se že danes imenujejo tiste smešne škatlice), pa resetiraš televizijo, pa spet vklapljaš modeme … In morda čez kakšno uro začne vse čudežno delovati. Ampak, saj razumete, težava ni bila pri njih …