Igralci z eno samo veliko vlogo​

Pred časom smo pisali o pevcih, ki so imeli zgolj eno samo uspešnico. Našli smo na stotine, če ne kar na tisoče izvajalcev in hkrati deset slovenskih. Podobno bomo storili pri filmskih igralcih. Danes je na vrsti Hollywood, ki sicer lahko ponudi veliko število igralcev, a se postavlja kar nekaj vprašanj o kriterijih. V vsakem primeru govorimo o tistih, ki so igrali v filmu, ki se je dobro prodajal in dobil veliko nagrad, potem pa so prenehali igrati ali pa so se zgolj trudili, veliko nastopili, a jih ni več nihče opazil. Med najbolj pogostimi igralci, ki po enem večjem uspehu niso imeli nobenega več, sodijo mladi igralci, ki se niso več znašli, ko so postali starejši in tisti, ki so nastopali v zelo specifičnih vlogah, recimo igralci ali igralke v plesnih filmih.