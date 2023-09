Kdo se boji solidarnosti?

Ne domišljam si, da je kolumna, v kateri sem pred štirimi tedni predlagal samoprispevek oziroma solidarnostni prispevek za obnovo po poplavi, kakor koli vplivala na to, da je vlada predlagala in državni zbor sprejel zakonsko določilo o uvedbi obveznega solidarnostnega prispevka za obnovo Slovenije. Nedvomno je, da so o tem razmišljali tudi drugi. Pri Ninamedii so se odločili o tem povprašati državljane, pri čemer so se naslonili na moj predlog, da bi vsi zaposleni in upokojenci prispevali en odstotek svojih dohodkov za odpravljanje posledic poplav. Anketo je agencija izvedla, še preden je javnost izvedela za vladni predlog o 0,3-odstotnem prispevku na dohodninsko osnovo; ta pri večini državljanov pomeni neto plačo, zato nekoliko poenostavljeno lahko zapišem, da je agencija anketirance vprašala za mnenje o trikrat večjem prispevku, kot ga je kasneje uzakonila vlada. Rezultat je bil presenetljiv zlasti zato, ker bi državljani kateri koli drug davek zavrnili z velikansko večino; navsezadnje je prav zaradi takega predvidljivega rezultata ustavno sodišče prepovedalo referendume o davkih. Solidarnostni prispevek v višini enega odstotka je podprlo »kar« 44 odstotkov vprašanih in »le« 46 odstotkov mu je nasprotovalo. Načelno strinjanje s prispevkom pa sta izrekli kar dve tretjini anketirancev. Oba podatka dajeta vladni odločitvi veliko legitimnost.