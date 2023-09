Avto-moto dirke: Vrnitev zlatih avto-moto časov

Ko sta se aprila na dirki za evropsko prvenstvo v reliju na Hrvaškem stepla gledalca, ker je eden po nesreči polil drugega s pivom, mikastila pa sta se sredi ceste, ne meneč se za to, da bo zdaj zdaj po cesti pridrvel dirkalni avto, je prizor lahko izzval pomislek, kdo so ti ljudje. Kdo so ljudje, ki hodijo na motodirke?