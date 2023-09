Spolno nasilje, nadlegovanje in vloga institucij: Nekaj vedo, pa se ne odzovejo

V vročih dneh avgusta, ko so bili mnogi še na počitnicah in dopustu, so se mediji ponovno razpisali na temo spolnega nasilja v tistih okoljih, v katerih bi morali biti otroci in mladoletne osebe katerega koli spola najbolj na varnem, v šolah in športnih klubih. Spomnimo, šlo naj bi za sum več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb, ki naj bi jih zakrivil nekdanji trener in kasneje ravnatelj ene od osnovnih šol.