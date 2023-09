50 let od državnega udara v Čilu: Oblivala me je kurja polt​

11. september 1973. Nad San Fernandom se je delalo oblačno jutro. Z Andov nad mestom je pihljal prijeten svež vetrič, značilen za konec zime in začetek pomladi. Mudilo se mi je v službo, bil sem pozen. Ko sem zakorakal na ulico, sem se kmalu ustavil pred neko hišo. Iz nje so se razlegali zvoki vojaške koračnice, ki so jo predvajali na eni od radijskih postaj. Žensko, ki je delala na vrtu, sem čez ograjo začudeno vprašal, kaj se dogaja. »Državni udar, vojska zahteva Allendejev odstop,« mi je odgovorila z glasom, ki ni skrival zadovoljstva.