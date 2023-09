Vse bolj verjeten kompromis

Ko vojaško ni jasno, kdo je zmagovalec in kdo poraženec, je pot iz vojne v mir ali vsaj v stabilno premirje vijugava in mukotrpna. Situacija na bojišču ne kaže na vojaškega zmagovalca in poraženca, prej na dolgotrajno vojno izčrpavanja, ki proizvaja vse več človeških žrtev (trenutno okoli pol milijona mrtvih in ranjenih na obeh straneh), in nikakršnih zagotovil, ki bi peljala v končno zmago. Vse bolj postaja jasno, da Rusija s klasično vojaško silo ni sposobna doseči vojaške zmage v Ukrajini. Dvomljivo vojaško napredovanje ukrajinske protiofenzive pa, da tudi Ukrajina ni sposobna osvoboditi celotnega nacionalnega ozemlja. Vojna postaja vse bolj iracionalna. Vse pogostejši obojestranski zračni napadi z droni in raketami, razen vzdrževanja psihologije strahu, nimajo pomembnejših vojnih učinkov. Kadar vojaški uspehi vse manj vodijo h končni zmagi, se začnejo pojavljati med političnimi voditelji vojskujočih se strani ideje o čudežnih orožjih, ki naj bi preobrnila potek vojne in izgubljajoči vojski prinesla končno zmago. Posledično podaljšujejo vojno, upajoč v vojno srečo, ki se ne zgodi. Zgodovina vojskovanja ne potrjuje teh sanj. Tudi sedanja ukrajinska pridobitev sodobnih lovskih letal F-16 ali katere koli zahodne sodobne oborožitve sama po sebi ne bo prinesla Ukrajini zmage nad Rusijo.