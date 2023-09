Utrujeni navijač​

Na prigovarjanje prisotnih sem prižgal televizor v triindvajseti minuti tekme naše košarkarske reprezentance proti Avstraliji. Vodili smo za deset točk in s pametno, umirjeno igro brez večjih težav ohranjali vodstvo, kontrolirali tekmo, kot temu rečejo košarkarski strokovnjaki, jaz pa sem v zgolj nekaj minutah iz dokaj umirjenega in zmerno uglajenega človeka zgodnjih srednjih let postal živčna razvalina, ki je nervozno skakala gor in dol po dnevni sobi in za katero se je bržkone zdelo, da bi lahko vsak trenutek kaj razbila ali celo koga poškodovala. »Ne razumem, kako si lahko TAKO živčen,« je bil na videz povsem nedolžen komentar, ki pa si ga nihče, ki je TAKO živčen, ne želi slišati. In je bruhnilo iz mene.