Japonske ostrige in barakude v slovenskem morju

Glavna morska medijska zvezda letošnjega poletja je bila rdečemorska plamenka. Riba, ki so jo na začetku poletja večkrat opazili v južnem delu Jadranskega morja, sredi avgusta so jo na Korčuli tudi ujeli, je med ljudmi zbudila strah zaradi strupenih bodic, med ribiči in okoljevarstveniki pa zaradi svoje invazivnosti, saj se hrani z avtohtonimi vrstami rib in lahko zelo škoduje lokalnim ekosistemom. Podnebne spremembe, vedno višje temperature, obilnejše padavine in segrevanje morja vplivajo tudi na raznovrstnost in pestrost življenja v vodi.