Starša sta namreč opazila, da je deklica za svoja leta zelo gibčna in spretna pri hoji, zato sta jo poskusno vzela na prvo gorsko turo. Presenečenje je bilo veliko. Na prvo goro ni le hodila, tekla je nanjo – in uživala. Hoja navkreber je bila deklici tako všeč, da je takšno preživljanje časa z očetom postalo njena najljubša aktivnost. Vsaj enkrat na mesec se odpravita na bližnje vršace. Družina Priceovih – tudi mama rada osvaja vršace – se je pred časom odločila, da se bo podala na prav poseben podvig. Odpravili so se osvojiti vse tri najvišje gore v Walesu, Angliji in na Škotskem. V manj kot 48 urah so nameravali preplezati Snowdon (1085 metrov), Scafell Pike (978 metrov) in Ben Nevis (1345 metrov). Da ne bi bil ta podvig zgolj premagovanje lastnih ovir, temveč bi ga povezali tudi z dobrodelnostjo, sta se starša domislila še zbiranja donatorskih sredstev za bolnišnico v Birminghamu, kjer so nedonošenko Price lepo oskrbeli. Ne le da so zbrali dobrih 7000 funtov, vzpon na Ben Nevis je bil za Price nekaj posebnega. Ko so se vračali v dolino, je pri sestopu opazila žensko, ki je postala slabotna. Skupaj z družino jo je bodrila in jo pomagala varno spraviti v dolino. Da bi nesrečnica pridobila malce moči, ji je odstopila svojo zadnjo energijsko pijačo.