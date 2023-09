Več kot dvajset tisoč naj bi jih bilo, natančnega števila ne ve nihče. Ustanovil je posebno zatočišče za mlade Mokili Na Poche (Svet v žepu), s katerim poskuša najstnikom in tudi precej mlajšim, ki pogosto niti ne vedo svoje starosti, dati priložnost za boljše življenje. Glavna atrakcija zatočišča je glasbeni studio, v katerem mladi ustvarjajo lastne pesmi in jih nato tudi profesionalno posnamejo. Življenjsko priložnost, da se izvijejo iz nasilja, brezperspektivnosti, prostitucije in sodelovanja v gangsterskih tolpah, so širokih rok sprejeli že številni mladi. Več jih je v zadnjih mesecih že uspelo posneti svoje pesmi, ki pogosto govorijo o njihovem času na ulici ali kako so po prihodu v Kinšaso, kjer so za svoje družine poskušali zaslužiti nekaj denarja, pristali v slabi družbi. Čimbalanga svojim varovancem ni zgolj življenjska opora, daje jim tudi nasvete, kje so ga pri njihovih pesnitvah mahnili mimo. »Poskušam jim pomagati predvsem takrat, ko vidim, da se besedilo ne ujema z idejo. Njihova ideja je govoriti o uporništvu, vendar uporabljajo besedilo, ki je v nasprotju s to idejo. Dejansko se ne želijo upreti ljudem, temveč spremeniti način, kako jih vidijo, kako jih obravnavajo v družbi,« svoje delo razlaga Čimbalanga. Kot pravi, je ustvarjanje glasbe prav posebna terapija, s pomočjo katere lahko mladi govorijo o vsem, kar doživljajo vsak dan: o posilstvih, krajah, travmah in napadih.