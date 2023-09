Že ko je bila v vrtcu, se je navdušila za zaščito narave, v otroških letih se je pridružila več okoljevarstvenim organizacijam, nekaj časa pa skupaj s somišljeniki pomaga pogozdovati območja Kenije, tudi prestolnico Nairobi. Skupaj z drugimi mladimi je doslej pomagala nasaditi že 1,3 milijona dreves, s čimer je kar precej pripomogla k cilju predsednika Williama Rutte, ki želi do leta 2032 Kenijo pogozditi s 15 milijardami novih dreves. Starši sprva njenemu naravovarstvenemu udejstvovanju niso bili naklonjeni in so želeli, da se deklica bolj osredotoča na šolo. Toda zdaj jo pri njenih sanjah podpirajo. Ellyanne meni, da odrasli na pogozdovanje ne gledajo kot na nujno zadevo. »Mnogi odrasli menijo, da bi se s tem morali ukvarjati otroci, ker jih to veseli. Vendar ne moremo opraviti vsega dela. Odrasli bi morali pomagati, ker je to tudi njihov svet. Živijo na tej zemlji. Vedo, kaj se jim bo zgodilo, če ne bodo poskrbeli za drevesa. Zato tudi otroci s to strastjo potrebujemo podporo odraslih,« pravi Ellyanne. Najstnica je že ena vodilnih svetovnih globalnih mladih okoljevarstvenic. V stiku ni le z drugimi mladimi somišljeniki po svetu, tudi politike poskuša prepričati, da naj ukrepajo odločneje in hitreje. Vsem ljudem po svetu priporoča, da naj tudi v mestih posadijo čim več dreves, otrokom, ki se ne ukvarjajo z zaščito podnebja, pa, da začnejo z majhnimi koraki. »Ne bodite ohromljeni, ker ne morete že na samem začetku doseči velikih ciljev. In nadlegujte starše, dokler vas ne podprejo,« še meni Ellyanne, ki je ta teden ob robu prve afriške podnebne konference organizirala otroški podnebni forum.