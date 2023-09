Nepreslišano: Andrej Gnezda, vodja direktorata za podnebne politike na ministrstvu za okolje

Prvotni nacionalni energetski in podnebni načrt iz leta 2020 je kot splošni cilj določal, da bomo do leta 2030 zmanjšali emisije toplogrednih plinov vsaj za 36 odstotkov glede na leto 2005, prenovljeni osnutek pa predvideva 37- do 40-odstotno znižanje toplogrednih plinov do leta 2030 in za vsaj 55 odstotkov do leta 2033. Iz tega razberem zlasti, da nismo dovolj naredili v preteklosti, zato tudi zdaj ne moremo višje zastaviti ciljev, četudi si to želimo. Težave vidim zlasti v prometu, pripravi dokumentacije za naložbe v železnice. Pri železnicah še vedno nimamo zrelih projektov, ki bi jih lahko začeli izvajati za zmanjšanje emisij v prometu, kar je posledica odločitev v preteklosti. Če so se trideset let resursi usmerjali v ceste oziroma napačne stvari, stanja ni mogoče obrniti v pol leta ali v enem letu in zgraditi infrastrukture v enem mandatu. Podnebje je bilo vedno podrejeno drugim interesom, zdaj pa je čas, da se drugi interesi podredijo podnebju.