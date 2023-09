#kritika Svetla razpoloženja

Josip Gorinšek (1936–2021) je bil izjemen slikar in zgleden stanovski kolega ljubljanskega likovnega društva, ni pa bil redni gost galerij, a to ni razlog, da je bil spregledan med likovnimi kritiki. Morda je bil spregledan zato, ker je bil rojen v Srbiji in je končal akademijo v Beogradu ter se pozneje v Sloveniji ni vklapljal v prevladujoče tokove temnega modernizma. Verjetno o njem nismo slišali veliko, ker sta ga poleg najljubšega mu slikarstva in grafike zanimala tudi oblikovanje in restavratorstvo. Kot mnogi umetniki se je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ukvarjal z abstraktno figuraliko, čeprav je bil uspešnejši kot oblikovalec: je avtor številnih logotipov in celostnih grafičnih podob za takrat ugledna podjetja po vsej Jugoslaviji (na primer Zavarovalnica Triglav). Do svojega zrelega stila je prišel pozno, v drugi polovici osemdesetih let, v času, ki ni bil več naklonjen načelom barvne geometrijske abstrakcije.