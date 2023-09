V restavraciji je Dalić namreč razstavil drese reprezentance – skupno jih je okoli 40, med njimi je tudi dres s podpisi nogometašev, ki so osvojili bron na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju – simbolična darila, kape in tri medalje, dve s svetovnih prvenstev in eno iz lige narodov. Ena od sten v restavraciji je posvečena kapetanom reprezentance, ena vratarjem in ena dresom z vsakega tekmovanja, na katerih je igrala hrvaška reprezentanca.

»To je bil moj cilj, ustvariti zgodbo vsega, kar počnem, zgodbo o hrvaški reprezentanci. Pokazati vse drese v zgodovini reprezentance, od prvega s tekmovanja proti ZDA do zadnjega. Pokazati medalje in nekako združiti celotno zgodbo z gostinstvom, kar seveda ni moj prvotni cilj. Pomembno se mi zdi, da prikažemo zgodbo. Ta se imenuje The Family – naša zgodba,« je za hrvaško nacionalno televizijo HTV dejal na odprtju, ki sta se ga udeležila tudi Luka Modrić in Mateo Kovačić, ter dodal, da se je njihova zgodba začela pred petimi leti in pol ter še vedno traja.