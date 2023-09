Premiera filma je bila priložnost, da se je o svojem odnosu s Presleyjem, ki ga je spoznala leta 1959, ko je imela le 14 let, on pa 24, razgovorila tudi na novinarski konferenci.

Ko se je dotaknila razlike v letih med njima, je dejala, da je Elvis spoštoval njena leta in se predvsem pogovarjal z njo. »Elvis mi je govoril o svojih srčnih bolečinah, strahovih, upanju, izgubi matere, ki je nikoli ni prebolel, jaz pa sem bila oseba, ki sem zares poslušala in ga tolažila. Bila sem nekoliko starejša v mislih in duhu in to je bil razlog privlačnosti. Ljudje mislijo, da je šlo za seks. Sploh ne. Nisva imela spolnih odnosov. Bil je zelo prijazen, nežen, zelo ljubeč. Spoštoval je tudi dejstvo, da sem imela samo 14 let. Bila sva bolj povezana v mislih. To je bilo najino razmerje,« je pojasnila.

Kot je še dodala, je bilo njenim staršem težko razumeti, zakaj se je tako zanimal zanjo. Ona je vsekakor vedela, zakaj se zanima zanj, saj je bil, kot pravi, ljubezen njenega življenja.

Poročena sta bila le od leta 1967 do 1973, a sta si ostala blizu tudi po ločitvi. »Ostala sva si zelo blizu. Seveda sva imela hčerko in poskrbela sem, da jo je videval ves čas. Bilo je, kot da se nikoli nisva ločila.«