Poljakinja zaradi Tereze Kesovija v učenje hrvaškega jezika

Hrvaška glasbena legenda Tereza Kesovija je od svoje oboževalke iz Poljske prejela sporočilo, ki se ga je odločila deliti na družbenih omrežjih. Na instagramu je sporočila, da ji je pisala Anna Soldenhoff in da so jo njene besede zelo ganile. Kot je zapisala v pismu, je glasba Tereze Kesovija zanjo svetilnik duševnih serenad, ki so jo spremljale skozi življenje. »Tisto, kar Terezino glasbo naredi posebno zame, je njena empatična narava. Zdi se, kot da je vzela košček mojega srca in ga vpletla v vsako noto, ki jo zapoje,« je dodala in razkrila, da se je prav zaradi njenih pesmi odločila, da se nauči hrvaškega jezika.