Garnbret je lansko koprsko premiero končala na drugem mestu. Čeprav je 24-letna Korošica s potrjeno olimpijsko vozovnico za Pariz že dosegla glavni cilj sezone, pa je še vedno zelo motivirana. V kvalifikacijah tekmicam ni prepustila prav veliko.

»Sem zelo vesela, kako sem začela kvalifikacije. Res sem uživala, se mi zdi, da sem najbolj sproščena na domači tekmi do zdaj, tako da je vse šlo po planu, to je najbolj pomembno. Upam, da bo tako tudi v polfinalu,« je bila po brezhibni kvalifikacijski rundi nasmejana najboljša Slovenka in najboljša v kvalifikacijah danes.

Garnbret si je priklicala v spomin sproščenost, ki jo je krasila po osvojeni olimpijski kolajni pred dvema letoma, ko je nastopila pred domačim občinstvom in zmagala na zadnji tekmi v Kranju. Tokrat je v Koper pripotovala s popotnico dveh zlatih odličij in srebra s svetovnega prvenstva v Bernu, kjer si je zagotovila tudi iskano olimpijsko vozovnico za Pariz 2024.

»Po olimpijskih igrah v Tokiu sem bila res sproščena in se nisem z ničemer obremenjevala. Samo plezala sem. Nekaj podobnega je tudi zdaj. Dosegla sem tisto, kar sem si zadala letos, torej dobila sem olimpijsko vozovnico, tako da je tudi to krivo za to sproščenost,« je dejala Garnbret, ki jo je navdušilo vzdušje, ki so ga že navsezgodaj pripravili najmlajši.

»Že zjutraj sem imela občutek, kot da sem bila že v finalu, kot da sem bila na prvi stopnički, tako da res super,« je dejala Garnbret, ki bi si v polfinalu želela malce težjo smer. »Čeprav sta bili že smeri v kvalifikacijah kar konkretni. V kvalifikacijah je vedno zelo lepo, če začneš z osvojenima vrhovoma, da dobiš tisto samozavest, pa veš, da je vse okej, zdaj pa naprej, tekme še ni konec, je sklenila.

Garnbret je bila sicer edina med ženskami, ki je v kvalifikacijah obe smeri zmogla do vrha. Uvrstila se je pred lansko zmagovalko Kopra Ai Mori iz Japonske, ki je dosegla vrh zgolj v prvi smeri.

Na startu kvalifikacij je bilo kar 21 Slovencev. V polfinale med najboljših 26 se je uvrstila domača deseterica, od tega sedem tekmovalk.

Mia Krampl (41+, 42) je napredovala s petim dosežkom kvalifikacij, Vita Lukan je bila deveta (37+, 33), Lučka Rakovec 20. (32, 31+), Lana Skušek 22. (30+, 32+), najstnici Sara Čopar in debitantka v svetovnem pokalu Rosa Rekar sta obe končali na 24. mestu (31+, 31+).

V moški konkurenci so v polfinale napredovali Luka Potočar, lanski zmagovalec tekme v Kopru, z 21. dosežkom. V prvi smeri je osvojil vrh, v drugi pa po napaki končal že zelo hitro na višini 13+. Martin Bergant je bil 24. (36, 30+), 18-letni Lovro Črep 25. (30+, 33+). Najboljši je bil olimpijski prvak iz Španije Alberto Gines Lopez, ki je edini pri moških osvojil oba vrhova.

Gregor Vezonik in Anže Peharc sta v kvalifikacijah končala na 31. oziroma 33. mestu. Jennifer Eucharia Buckley je bila 34., Lucija Tarkuš in Timotej Romšak sta končala na 40. mestu, Gorazd Jurekovič je bil 42., Zan Lovenjak Sudar 45., Katja Debevec in Milan Preskar sta osvojila končno 48. mesto, Julija Kruder je bila 53., Zala Mlakar Starič je slovenske nastope v kvalifikacijah zaokrožila na 55. mestu.

Začetek polfinala z desetimi Slovenci bo ob 20. uri.