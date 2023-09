Vojaški guverner regije Dnipropetrovsk Serhij Lisak je danes na družbenem omrežju Telegram sporočil, da je v mestu Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine raketa zadela upravno zgradbo. Po navedbah ukrajinskega notranjega ministra Igorja Klimenka je bil v napadu ubit policist. Lokalne oblasti so sporočile, da je bilo še več kot 40 ljudi ranjenih.

V kraju Odradokamjanka v regiji Herson na jugu Ukrajine so bili v napadu iz zraka ubiti trije civilisti - dve ženski in en moški - še štirje ljudje so bili ranjeni, je sporočil notranji minister Klimenko. Napad je označil za vojni zločin.

V regiji Sumi na severu Ukrajine so iz ruševin dvonadstropne hiše po podatkih civilne zaščite rešili moškega in žensko, ki sta bila ranjena v raketnem napadu. V tem napadu je bilo poškodovanih še 20 hiš in osem vozil. Po navedbah gasilcev je po napadu izbruhnil še požar, ki so ga že pogasili.

En človek je bil ranjen tudi v ruskem raketnem napadu v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine, je sporočil tamkajšnji vojaški guverner Jurij Malaško. »V zadnjih 24 urah smo zabeležili 93 napadov na 29 mest in vasi v regiji Zaporožje,« je še navedel po poročanju AFP.

Območje Odese ob Črnem morju je bilo medtem tarča napada že petič ta teden. Tudi v tokratnem napadu je Rusija uporabila drone, za zdaj pa ni poročil o smrtnih žrtvah ali poškodovanih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ukrajinske letalske sile so sporočile, da so sestrelile 16 od 20 dronov.