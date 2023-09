V podjetju so odločeni obnoviti okoli 80 odstotkov nekdanje proizvodnje. Preostalih 20 odstotkov je namreč predstavljala proizvodnja s epiklorhidrinom, ki pa je na trenutni lokaciji zaradi varnosti in nasprotovanja okoliškega prebivalstva ne nameravajo več zagnati.

Po besedah Štefaniča v podjetju trenutno potekata gradnja bazena za požarne vode ter nameščanje dodatnih napeljav v cisternskem skladišču. Urejajo tudi nov vstop v podjetje. »Na splošno se je delo normaliziralo,« je povedal direktor.

Za sanacijo po nesreči v podjetju do zdaj niso prejeli nobene pomoči države, zanjo tudi niso zaprosili. So pa upali, da bodo pomoč prejeli od Evropske komisije, kar pa se ne bo zgodilo.

»Ministrstvo za gospodarstvo, ki nas je prijavilo za pomoč, je namreč ocenilo, da je verjetnost, da bi kaj dobili, majhna, zato je prijavo umaknilo,« je povedal Štefanič. Do pomoči naj ne bi bili upravičeni zato, ker je bila škoda na okolje premajhna.

So pa dobili nekaj predhodnih izplačil iz zavarovalnin, vendar še ne celotnega zneska. Štefanič ocenjuje, da zavarovalnina ne bo pokrila celotne škode, jim bo pa pomagala preživeti.

V podjetju ves čas poteka tudi iskanje morebitne nove lokacije za preselitev proizvodnje izven mesta Kočevje. Trenutno je v teku dopolnjevanje študije, ki preverja možne lokacije za selitev. Dodatek k študiji, ki je bil naročen, in v okviru katerega preverjajo dodatne lokacije, naj bi bil po besedah Štefaniča končan nekje do konca leta. Ko ga bodo dobili, da nameravajo predstaviti javnosti.

Skupaj s sanacijo je po nesreči stekla tudi kriminalistična preiskava morebitne odgovornosti. Februarja letos so ljubljanski kriminalisti na ljubljansko okrožno tožilstvo ovadili štiri fizične in eno pravno osebo, ki jih sumijo storitve kaznivih dejanj ogrožanja varnosti pri delu in povzročitve splošne nevarnosti. Po proučitvi ovadb je pristojna tožilka od policije zahtevala nekatere dopolnitve, na katere pa še čaka, so za STA povedali na državnem tožilstvu.