Na podlagi sporazuma bo Frontex Albaniji lahko pomagal pri upravljanju migracijskih tokov, preprečevanju nezakonitega priseljevanja in boju proti čezmejnemu kriminalu, je še zapisano v sporočilu Sveta EU.

»Čezmejni kriminal in upravljanje priseljevanja sta pomembna izziva - tako za države EU kot za naše najbližje sosede,« je ob tem dejal Fernando Grande-Marlaska Gomez, vršilec dolžnosti notranjega ministra Španije, ki trenutno predseduje EU.

Novi sporazum bo nadomestil trenutno veljavni dogovor med Albanijo in agencijo Frontex, ki je začel veljati leta 2019 in je bil sklenjen pred začetkom veljavnosti nove uredbe o Evropski agenciji za mejno in obalno stražo.

Svet EU bo lahko dokončno sklenil sporazum z Albanijo, ko bo dobil zeleno luč od Evropskega parlamenta.

Od uveljavitve nove uredbe lahko Frontex pomaga državam, s katerimi podpiše sporazume, na njihovem celotnem ozemlju in ne le v regijah, ki mejijo na ozemlje EU, kot je veljalo v prejšnjem mandatu. Uredba osebju agencije omogoča tudi izvajanje izvršilnih pooblastil, kot so mejne kontrole in registracija oseb.

Frontex ima po prejšnjih pravilih od leta 2020 sklenjen sporazum o sodelovanju pri upravljanju meja s Srbijo, po novih pravilih pa je agencija sporazum lani podpisala z Moldavijo, letos pa še s Severno Makedonijo in Črno goro.