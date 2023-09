Dejstvo je, da smo favoriti in da enostavno vse drugo kot tri točke ne pride v obzir, če se želimo uvrstiti na EP. To pa si želimo, tako da bo vsaka naslednja tekma pomenila določen pritisk," je po obračunu s Severno Irsko o dvoboju s San Marinom povedal Šporar. Veseli ga dejstvo, da so si v četrtek priigrali številne priložnosti, na čemer morajo graditi naprej.

Šporar je bil z dvema goloma eden junakov tekme, še eden je bil njegov partner v napadu Benjamin Šeško z golom in dvema lucidnima podajama. Prav ta dvojec je, kakor tudi igra v napadu, izstopal.

»To je kakovost, ki jo imamo. Ta kakovost mora biti podprta z asistenco, dobljenim 'duelom'. Ne bi izpostavljal kogarkoli. Potrjuje pa se, da Slovenija lahko igra spektakularno,« je sprva o igri obeh glavnih napadalcev povedal Kek, ki pa vseeno ni bil najbolj zadovoljen z videnim.

»Kot trener pa nisem čisto zadovoljen. Rad imam red, odločnost. Enostavno pa ta kakovost, ki jo imaš zdaj, zahteva prilagoditev. Včasih zadeneš, včasih ne. Nekateri so bili na zelo visoki ravni, nekateri malo slabši, ampak poanta je pri meni ekipa s pozitivnim jedrom. Veseli me ofenzivni del, razigranost teh dveh fantov s pomočjo ostalih, jaz pa razmišljam o tistem delu od polovice proti našemu golu, ko vidim ogromno prostora za napredek, da bi res lahko razmišljali o visoki ravni evropskega nogometa,« je dodal selektor.

Da je bil proti Severni Irski napadalni del igre boljši, se strinja tudi kapetan in vratar Jan Oblak. »Napadalno smo igrali zelo dobro tekmo, obrambno pa smo prejeli poceni zadetka. A v napadu smo izkoristili priložnosti in nekako celo tekmo odigrali s prednostjo, kar je pomagalo k samozavesti. Tako da smo si kljub slabšemu igrišču upali igrati in ne le nabijati.«

Vratar madridskega Atletica se je ozrl še v nadaljevanje kvalifikacij. »Vsaka naslednja tekma je pomembna. Razmišljati je treba o nedeljskem obračun, ga dobiti, potem pa z mirnimi glavami iti v oktober in november. Do konca je še veliko tekem. Doslej smo delali dobro, skupina je zahtevna, tu smo štiri reprezentance, ki se borimo za nastop na EP, vse štiri imamo še možnosti za preboj na EP,« je še povedal Oblak.

Znova je poudaril, da o nastopu na velikem tekmovanju sanja že dolgo. »Vedno govorim, da so že zelo dolgo moje sanje uvrstitev na EP ali SP s slovensko vrsto. Za zdaj nam še ni uspelo, ampak verjamem, da nam lahko uspe, verjamem v ekipo in v to, da smo na dobri poti,« je pristavil 30-letnik. Ta še meni, da je pozitivna energija vseh vpletenih pomembna za to, da te pripelje do cilja.

Po petih krogih v skupini H vodijo Finci z 12 točkami, Slovenci in Danci jih imajo po deset, Kazahstanci so pri devetih, Severni Irci pri treh, San Marino pa je še brez točk.

»Veseli smo za zmago proti Severni Irski, nismo pa še nič naredili s temi tremi točkami. Je še veliko tekem in če bomo na njih pod pričakovano ravnjo, ne bodo nič pomagale te točke. Vsako tekmo gremo na zmago in upam, da jih zberemo čim več. Verjetno pa se bo o razpletu v skupini odločalo na zadnjih tekmah,« je menil v slovenski vrsti krilni igralec Jan Mlakar.

Do konca kvalifikacij je še pet tekem, začenši z nedeljsko proti San Marinu, s katerim ima Slovenija stoodstotni izkupiček s šestih medsebojnih dvobojev. Nove tri točke so tako povsem realen in pričakovan cilj, nenazadnje je sanmarinska zasedba tudi zadnja, 208., na lestvici Mednarodne nogometne zveze. Na dosedanjih petih tekmah je prejela 17 golov, zadnje štiri v četrtek na Danskem, dosegla pa nobenega.