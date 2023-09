Kot so sporočili iz Prešernovega gledališča Kranj, The Fence že dve desetletji skrbi za uveljavljanje dramskih ustvarjalcev in njihovih umetniških praks. Spodbuja raznolikost in mobilnost prek nacionalnih meja ter prek infrastrukturnih omejitev.

Prešernovo gledališče z organizacijo mednarodnega srečanja sledi svoji želji in poslanstvu spodbujati razvoj in prepoznavnost slovenske dramske pisave v širšem kontekstu, tudi izven spomladanskega termina Tedna slovenske drame. Srečanje, ki ga gledališče organizira v sodelovanju z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije, je podprlo ministrstvo za kulturo.

V program srečanja so med drugim uvrstili celodnevno izobraževanje tujih in slovenskih ustvarjalcev, kar bo, kot so prepričani v gledališču, izredna priložnost za mednarodni stik, izmenjavo praks in izkušenj, povezovanje ter iskanje možnosti za vzpostavitev za dramsko ustvarjanje bolj spodbudnega okolja.

Poleg problematike lokalnega kulturnega polja bodo v ospredju zlasti vprašanja žanrskega pisanja, in sicer komedije ter muzikala, reprezentacije marginaliziranih in manjšinskih skupin, literarnih in dokumentarnih virov pisanja, krstnega uprizarjanja in načinov produkcije novih besedil, financiranja prevodov ter mednarodne promocije.

Povezovanje s predstavniki sorodnih evropskih institucij bo za Prešernovo gledališče Kranj priložnost, da začne pripravljati obsežnejši evropski projekt Dramatika manjših evropskih jezikov, ki bo poskušal odgovoriti na številne izzive v zvezi z mednarodno navzočnostjo in mobilnostjo dramskih del v manjših evropskih jezikih.