Slovenski selektor Matjaž Kek je pri izbiri enajsterice upošteval staro pravilo, da se ekipe, ki je uspešna, ne menja. Na igrišče je z izjemo kapetana Oblaka, ki se je vrnil v gol po poškodbi vratu, poslal enako začetno enajsterico, ki je junija v Stožicah z Dansko po hudem boju remizirala 1:1 in se vsaj delno odkupila za poraz na Finskem. Severni Irci, ki jih je spodbujalo 1000 razposajenih navijačev, so se dobro privadili na visoke temperature v Sloveniji, saj so v Ljubljano dopotovali že v nedeljo, danes pa jih čaka dolgo potovanje v Kazahstan s postankom v Tbilisiju v Gruziji.

Učinkovita Slovenija v prvem polčasu

Prvi polčas je bil spektakularen, saj so se priložnosti vrstile na obeh straneh. Slovenija je bila izjemno učinkovita, vse tri strele v okvir gola je spremenila v zadetek. Začetek je bil sanjski in navijači so bili na nogah že v tretji minuti, ko je Šeško z globinsko podajo zaposlil Šporarja, ki je priložnost rutinirano in mirno spremenil v zadetek. Bojeviti Severni Irci so takoj našli odgovor, saj so hitro ugotovili, da je šibki člen slovenske obrambe leva stran s premehkim Janžo in neodgovornim Mlakarjem. Slovensko vodstvo je trajalo le štiri minute, ko je Price v gol pospravil odbitek po kolektivnem kolapsu slovenske obrambne vrste. Gostje so s svojo agresivno igro vseskozi sejali paniko v vrstah Slovenije, ki pa je bila odlična v hitrih prehodih v napad. V 17. minuti je Stojanović, ki je vlečni konj ekipe, na račun nepopustljivosti in hitrosti prodrl po desni strani (Brown se je ob zaustavljanju Ljubljančana poškodoval) in predložek v kazenski prostor se je od kapetana Evensa odbil v mrežo. Če je bil zadetek Šeška v 36. minuti še razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja, je član Leipziga v 42. minuti izvedel mojstrovino s preigravanjem dveh severnoirskih hrustov in strelom iz obrata z veliko občutka zadel za sanjsko vodstvo s 3:1.

Odličen napad in slabša obramba

Namesto, da bi Slovenija na začetku drugega polčasa povedla s 4:1, ko je strel Šporarja končal v prečki, so gostje znižali izid na 3:2, ko je Evans v gol pospravil slabo izbito žogo. A slovenski navijači so bili v šoku le tri minute, ko je znova udarila sanjska napadalna naveza. Šeško je bil v vlogi asistenta, Šporar pa hladnokrvni realizator za vodstvo s 4:2, a gostje se niso vdali in so pretili do zadnje minute, saj so zapravili pet priložnosti, ko je blestel Oblak. Če je napad deloval brezhibno, je bilo v obrambi veliko napačnih izbijanj žoge, postavljanj in izgubljenih zračnih dvobojev. Strelec dveh golov Andraž Šporar je povedal: »Pred tekmo si nismo mislili, da bo padlo toliko golov, pa jih je padlo šest. Gledalci so imeli kaj videti, naša zmaga pa je povsem zaslužena.«

V skupini H se je na prvem mestu utrdila Finska. V Astani je na tekmi, ki je bila skromna po kakovosti, premagala Kazahstan z 1:0. Izidi v skupini H: Slovenija – Severna Irska 4:2 (3:1), Kazahstan – Finska 0:1 (0:0, Antman 78), Danska – San Marino 4:0 (3:0, Hojbjerg 26, Maehle 28, Wind 40, Poulsen 94), vrstni red: Finska 12, Danska in Slovenija po 10, Kazahstan 9, Severna Irska 3, San Marino 0. Pari 6. kroga, nedelja ob 15. uri: Kazahstan – Severna Irska, ob 18. uri: Finska – Danska, ob 20.45: San Marino – Slovenija. Mlada reprezentanca do 21 let je kvalifikacije za evropsko prvenstvo začela z zmago v Sarajevu, kjer je premagala BiH z 2:1 (0:0) z goloma Begića (68. minuta) in Cipota (72), za gostitelje pa je zadel napadalec Olimpije Bristrić (53).