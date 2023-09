Morda kmalu ne bomo več govorili Indija, ampak Bharat. Vabilo na sobotno slavnostno večerjo ob zasedanje G20 v New Delhiju je poslal »predsednik Bharata«. Kot piše zdaj v nekem drugem indijskem dokumentu, pa se je »predsednik vlade Bharata« Narendra Modi 7. septembra v Indoneziji udeležil konference ASEAN-Indija.

V Modijevi vladajoči nacionalistični stranki BJP zanikajo, da bodo spremenili ime države. A vse pogosteje v uradnih sporočilih uporabljajo izraz Bharat, ki je v njihovi ustavi (iz leta 1950) drugo ime za Indijo. Obe imeni sta tudi na potnih listih.

Že pred več kot 3000 leti se je v Rigvedi, ki je zbirka hvalnic v sanskrtu, izraz Bharat uporabljal za legendarni klan, pred 2000 leti pa v epu Mahabharata za vladarja severne Indije. Kot Bharat (ali Bharata) Indijo označujejo v večini njenih jezikov.

Z izrazom Indija, ki ga Indijci uporabljajo le v angleščini, so Perzijci, Grki in Rimljani podcelino imenovali po veletoku, ki jim je bil najbližji (in ki je danes v Pakistanu). Indijcem pa so ga vsilili Britanci in mnogi v Indiji ga danes povezujejo z britanskim kolonializmom.

Mnogi poznavalci Indije menijo, da bo Narendra Modi, ki v svoji politični karieri že vseskozi stavi na hinduistični nacionalizem, tudi v angleščini in v tujini uveljavil ime Bharat. Distancirati se hoče od britanske kolonialne prevlade in kot sam pravi, Indijo »osvoboditi simbolov suženjstva«. Med drugim izhaja iz dejstva, da se je britanska (in s tem evropska) industrijska revolucija na prehodu iz 18. v 19. stoletje začela na račun Indijcev, saj so takrat njihovo tkalsko obrt uničevale britanske tekstilne tovarne, ki so največ prodale prav v Indiji in so takrat najbolj množile kapital.

A Modijeva kampanja za »dekolonizacijo indijskega duha« je politikantstvo. Lani je celo dal postaviti velik spomenik borcu proti Britancem Subhasu Chandri Bosu (1897–1945), ki je med drugo svetovno vojno brez zadržkov sodeloval z nemškimi nacisti in Japonsko. V tej smeri se spreminja tudi pouk v šolah, pri katerem med drugim ni več prostora za mogule, vladarje Indije od 16. do 18. stoletja, kar je povezano z zatiranjem 200 milijonov indijskih muslimanov.

Sedanja uporaba izraza Bharat v vabilih voditeljem držav G20 je izzvala veliko navdušenje v vladajoči nacionalistični stranki BJP kot korak k »preseganju kolonialne mentalitete«. Opozicijske stranke pa menijo, da je pretirano uporabljanje imena Bharat usmerjeno proti njim, ker so se nedavno povezale prav pod kratico INDIA.

Indija pred vrhom G20

Vsekakor se radikalni desničar Modi poskuša prikazati kot voditelj, ki vrača svojemu narodu dostojanstvo. Hkrati nastopa kot močan voditelj, ki krepi vlogo Indije v svetu. Tako vrh G20, ki bo potekal konec tedna v New Delhiju, poskušajo po vsej Indiji skozi razne kulturne prireditve, tudi z množično jogo, predstaviti kot velik uspeh Modijeve Indije.

V lepi luči naj bi se Indija pokazala tudi voditeljem 19 gospodarsko najmočnejših držav sveta, ki so pomembne zaradi investicij. New Delhi je povsem spremenjen: poln je indijskih zastav in rož, barakarska naselja so skrili z velikimi zagrinjali iz blaga, ponekod so prebivalce celo preselili, predvsem so iz središča odstranili berače, številne ceste so zaprli, pouk v šolah te dni odpade, tudi marsikateri uradi so zaprti. Odpovedani so leti, tudi številni vlaki ne vozijo.

Modi upa, da bo to srečanje svetovnih voditeljev (sicer brez Xi Jinpinga in Vladimirja Putina) uspešno, kar bi še utrdilo njegovo veliko priljubljenost med Indijci. A najbrž bo na G20 spet prišlo do razkola zaradi različnega gledanja na Putinovo agresijo v Ukrajini. Modi bi zato rad videl, da bi se na vrhu posvečali temam, kot so podnebne spremembe, vse večja zadolženost držav v razvoju, digitalizacija, inflacija, prehranska in energetska varnost. Njegov velik adut je, da ima dobre odnose z revnimi državami tretjega sveta, a tudi z Zahodom. Tako bi lahko bil posrednik med vse bolj samozavestnim Jugom in Severom. x

Mihael Šorl