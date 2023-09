Koalicija z zakonoma o zaščiti živali in o kmetijski zbornici tepta ustavo

Državnozborski pravniki glede predloga novele zakona o zaščiti živali opozarjajo, da so rešitve v njem tako pomanjkljive, notranje neskladne in ustavno sporne, da jih zakonodajalec ne bi smel sprejemati. Toda koalicijska večina ga je sinoči na matičnem odboru gladko podprla in tako poteptala mnenje stroke.