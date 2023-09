Vplivnico z družbenega omrežja tiktok, 24-letno Mahek Bukhari, so na sodišču v angleškem Leicestru obsodili na dosmrtno kazen, ker je povzročila prometno nesrečo, v kateri sta umrla 21-letna Saqib Hussain in Mohammed Hashim Ijazuddin. Obsojenih je bilo še šest ljudi, med drugim njena 46-letna mama Ansreen Bukhari, ki je bila s Hussainom v ljubezenski zvezi. Februarja lani so dvojico zvabili na parkirišče trgovskega centra Tesco v Hamiltonu in ju potem zasledovali ter preganjali z avtom. Dokler nista zletela s ceste.

Vse skupaj se je začelo, ko je Ansreen Bukhari 25 let mlajšemu Hussainu povedala, da se po treh letih zveze ne želi več videvati z njim. Ni se odzval prijazno. Zagrozil ji je, da bo njenemu možu poslal zelo eksplicitne intimne fotografije, če mu ne bo vrnila 3000 funtov, kolikor naj bi zanjo zapravil v tem času. Enajstega februarja lani je Mahek Hussainu rekla, naj zgodaj zjutraj pride na parkirišče trgovskega centra, da mu bo dala zahtevano vsoto. Ni vedel, kaj ga tam čaka: Mahek je namreč tja prišla z mamo in še petimi osebami. Nekatere so bile zamaskirane, najmanj ena pa tudi oborožena, piše britanski The Guardian.

Ko sta se Hussain in njegov prijatelj Ijazuddin, ki mu je ponudil prevoz, pripeljala na dogovorjeno mesto, sta zagledala maskirance in se takoj pognala v beg. Oni pa so z dvema avtomobiloma zapeljali za njima. Vozili naj bi do 160 kilometrov na uro. Hussain je v strahu klical policijo in povedal, da ga preganja skupina ljudi z maskami na obrazih in ga poskušajo zriniti s ceste. »Poskušajo me ubiti. Umrl bom!« je povedal operaterju. Le nekaj trenutkov pozneje so se njegove besede uresničile. Avto je zletel s ceste in trčil v drevo. Razklalo ga je na dvoje, motor so našli ločen od karoserije. Policija je sporočila, da sta 21-letnika za posledicami številnih poškodb umrla takoj, še preden je avto zagorel.

Slava jo je obsedla

Ob koncu trimesečnega sojenja so Mahek obsodili na dosmrtno kazen – po britanskih zakonih je določeno, da bo v zaporu najmanj 31 let in osem mesecev. Minimalna zaporna kazen za njeno mamo, obsojeno zaradi sostorilstva pri povzročitvi prometne nesreče, je 26 let in devet mesecev. Devetindvajsetletnega Rekhana Karwana in 23-letnega Raeesa Jamala so po pisanju The Guardiana obsodili zaradi sodelovanja pri umoru; prvi je dobil najmanj 26 let in deset mesecev, drugi najmanj 31 let. Zaradi umora so za krive spoznali tudi 23-letne Natasho Akhtar, Ameerja Jamala in Sanafa Gulamustafa. Za zapahi bodo od 11 let in osem mesecev do 14 let in devet mesecev.

Odvetnik Ansreen Bukhari je trdil, da obtoženka štirih soobtoženih sploh ni poznala in da ni bila pripravljena sodelovati pri peklenskem načrtu. Zagovornik njene hčere je poudarjal, da je bila odločitev, ki je pripeljala do smrti obeh mladeničev, sprejeta hipno, torej ni bila načrtovana. In da dokazi v sodnem spisu niso potrdili, da so ju hoteli umoriti.

Sodnik Timothy Spencer je po drugi strani opozoril, da niti eden po nesreči ni klical reševalcev in policije in da so imeli v mislih le, kako se bodo izvlekli. Ob izreku kazni je Mahek dejal, da je zaradi svoje »slave« na tiktoku postala obsedena sama s sabo. »Tiktok in instagram igrata v tem primeru pomembno vlogo. Zaradi tega si pustila študij, sicer bi bila zdaj mlada diplomantka, pred katero je še vse življenje. Zdaj pa boš morala svoja najboljša leta preživeti v zaporu,« je izjavil sodnik. Njeni mami pa je dejal, da ji je svet vplivnežev popolnoma zmešal glavo.