Vsako leto morate graditi ekipo na novo, kar je v Celju že tradicija. Če primerjate lanski in letošnji igralski kader – pri čem ste v plusu in pri čem v minusu?

Ekipa je bolj ali manj nova in od julija, ko smo pričeli s pripravami, smo morali znova vse delati od samega začetka. Pred lansko sezono smo imeli srečo, da je bila ekipa že eno leto skupaj in smo potem določene zadeve v igri le še nadgrajevali, letos pa spet začenjamo z ničle. Največji minus sedanje ekipe je seveda pomanjkanje izkušenj pri igralcih. Tisti, ki so bili izkušeni, so na žalost zapustili klub, namesto njih pa so prišli mladi in neizkušeni. A mislim, da imamo zdaj bolj energično zasedbo. Fantje so mladi, željni dokazovanja, dobili so priložnost, na katero so čakali. Zdaj jo imajo in prepričan sem, da jo bodo izkoristili na najboljši možni način. To so mogoče naše prednosti, a imamo tudi nekaj minusov. Poleg pomanjkanja izkušenj tudi pomanjkanje rutiniranosti oziroma tega, kako težke tekme pripeljati do uspešnega konca. A verjamem v ekipo, ki smo jo sami izbrali, predvsem jaz kot glavni trener, ima pa podporo tako stroke kot klubskega vodstva.

Med številnimi odhodi igralcev velja omeniti predvsem vrhunska organizatorja igre Aleksa Vlaha (danski Aalborg) in Tilna Strmljana (nemški Hannover). Kako zakrpati njuna odhoda?

Zdaj imamo tri – bolj ali manj – klasične srednje zunanje igralce. Vukašin Antonijević že eno leto trenira z nami in zdaj bo dobil priložnost, ki si jo zasluži. Komaj 19-letni Srb ima potencial in kakovost, manjkajo mu zgolj izkušnje. Le leto starejši rojak Stefan Dodić že ima nekaj izkušenj, saj je igral v ligi prvakov za Vardar in Zagreb, prav tako pa tudi na po enem EP in SP. Strmljan je bil tip igralca, ki se enostavno sploh ni mogel poškodovati v celotni sezoni in ki je vse tekme v igri napadal. Morebiti takšnega igralca dobimo v 20-letnem Mitji Jancu (mlajši brat Blaža Janca, igralca Barcelone, op. p.), ki je v pripravljalnem obdobju zelo dobro treniral in igral. Našel se je v naši igri in dobro se zaveda, kaj od njega pričakujemo.

Aleks Vlah je v lanski sezoni nosil glavnino strelskega bremena. Kateri igralci bodo zdaj zadolženi za doseganje golov doma in v Evropi?

Mladi Hrvat Ante Ivanković v minuli sezoni ni imel večje vloge v našem napadu, letos pa bo drugače, saj je zelo napredoval in si zasluži priložnost. Vlah je tako organizacijo igre kot doseganje golov prevzel nase, zdaj pa pričakujem, da bo tudi Ivanković dokazal, da je pravi igralec. Že dve leti trenira z nami in zdaj mora pokazati, da je na pravi poti in da bo upravičil zaupanje. Grega Krečič je slovenski reprezentant in pravi strelec, to je njegova velika kakovost. Zato verjamem, da bo kot novinec to potrdil tudi v celjskem dresu.

V minuli sezoni je klub prvič po petih letih osvojil dvojno domačo krono, prvenstvo in pokal. V Celju je to postala že kar nekakšna »delovna obveznost«. Ali zato trener in igralci čutite dodaten pritisk in breme?

V Celju so cilji vedno zelo visoki, najvišji, predvsem v domačih tekmovanjih. Tega se dobro zavedamo in od tega ne bežimo. Naslov državnega prvaka je seveda prioriteta, saj spet prinaša igranje v ligi prvakov. Domača liga bo zelo zahtevna, sedem, osem ekip je zelo dobrih. Vsi naši tekmeci komaj čakajo, da pridemo k njim ali oni k nam v Zlatorog ter nas skalpirajo, zato nas čaka težka, dolga in naporna sezona. Tekmovalni ritem doma in v Evropi bo ubijalski, pogosto bomo igrali tudi tri tekme tedensko, ob tem še potovali, ostajali brez treningov... Zato bomo morali nekatere igralce na določenih tekmah lige prvakov malce »prišparati«, da bodo lahko dali svoj maksimum v domačem prvenstvu in pokalu. Se pa vsi dobro zavedamo, da bodo v domačih tekmovanjih tudi v tej sezoni kakšni kiksi, a upam, da jih bo čim manj. Veseli pa me, da iz dneva v dan napredujemo, z doslej prikazanim na treningih in tekmah sem zadovoljen.

V ligi prvakov ste v lanski tekmovalni sezoni ostali brez uvrstitve v osmino finala. Tudi v letošnji težki skupini, v kateri so še Barcelona, GOG Gudme, Magdeburg, Montpellier, Wisla Plock, Veszprem in Porto, vas očitno spet bolj ali manj čaka misija nemogoče. Se strinjate?

V Celju smo si želeli spet igrati v ligi prvakov in zdaj jo znova imamo, glede na številne odhode in prihode igralcev pa imamo najmlajšo ekipo v zgodovini tega tekmovanja. Čeprav mnogi menijo, da je naša skupina lažja od druge, v kateri so PSG, Kiel, Kielce, Pick Szeged, Aalborg, Kolstad, Zagreb in Pelister, se s tem ne bi strinjal. Iluzorno bi bilo pričakovati, da bomo v Evropi dosegli nekaj velikega in odmevnega, kajti priznati moramo, da so tekmeci boljši. A na nobeni tekmi se ne bomo vnaprej predali. Če se nam bo ponudila priložnost, da v Zlatorogu spet presenetimo kakšnega evropskega velikana, jo bomo skušali izkoristiti. Bo pa liga prvakov tudi odlična priložnost, da si igralci naberejo prepotrebne izkušnje, ki jim bodo zelo koristile v bojih v domači ligi in pokalu.

Ali se ne bojite, da bi zaradi vsaj 14 težkih evropskih tekem in številnih potovanj po Evropi mlada in neizkušena celjska ekipa plačala (pre)velik davek v domačem prvenstvu in pokalu?

Seveda je tudi to mogoče, vendar upam, da se ne bo zgodilo. V lanski sezoni smo imeli neverjetno srečo, da nismo imeli niti enega poškodovanega igralca. Vsi so se spraševali, kako je to sploh mogoče, kaj delamo in na kakšen način, da nam je to uspelo. V domači ligi in pokalu smo bili kompletni in to je bila naša velika prednost. Upam, da bodo vsi igralci tudi v letošnji sezoni čim dlje zdravi in nepoškodovani, da jih bomo lahko rotirali. Nujno pa jih moramo rotirati, sicer ne bomo zmogli napornega tekmovalnega ritma doma in v Evropi. Je pa res, da so fantje mladi, ne znajo in nočejo se »šparati« in gredo vedno na polno, na glavo. Z jutrišnjim derbijem proti Trimu v Zlatorogu se začne ubijalski ritem tekem doma in v Evropi in upam, da bomo čim dlje zdržali brez poškodb.

