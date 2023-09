Galerija na poti iz stanovanja v svet

V Galeriji Photon in Kinu Šiška so sinoči odprli razstavo Drugačni svetovi 2023. Otvoritev sovpada z obeleževanjem obletnice ustanovitve Galerije Photon, ki je svojo pot začela pred 20 leti v stanovanju v nekdanjem Šumiju, do danes pa se je kot galerija, namenjena izključno fotografski umetnosti, uveljavila tako v domačem kot tudi širšem evropskem prostoru.