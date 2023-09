Od ZDA je obrambno ministrstvo prejelo ponudbi za vozila stryker sragoon in stryker souble V-hull, od Finske za vozila patria XP, od Poljske za vozila rosomak-L, od Romunije za vozila piranha 5 in od Italije za vozila frecia. Po pregledu podatkov je ministrstvo k oddaji končnih ponudb pozvalo Finsko, Poljsko, Romunijo in Italijo. Šarec je povedal, da bo informacija o izbranem dobavitelju znana »zelo kmalu«. Ministrstvo pa ni odgovorilo na vprašanje, koliko oklepnikov morata imeti srednja bataljonska bojna skupina in izvidniški bataljon po standardih zveze Nato. Gre za podatek, označen s tajnostjo, so pojasnili. V zameno za donacijo oklepnikov Ukrajini je država po navedbah ministrstva od vlade ZDA prejela donacijo v znesku 42,5 milijona dolarjev, ki so lahko namenjeni za nakup vozil, tehnike in oborožitve, ki jih proizvajajo v ZDA. Od nemške vlade je za ta namen prejela donacijo 40 taktičnih tovornih vozil rheinmetall MAN v skupni vrednosti 21 milijonov evrov. Od Evropskega mirovnega instrumenta pa še 9,4 milijona evrov, ki bodo nakazani v štirih tranšah, namenjeni pa so za nakup vojaške opreme.