»Na oddelku, kjer je zaposlenih 50–100 oseb, obstaja 1020 različnih kombinacij za pripravo razporeda. Ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev, pravil podjetij in želja delavcev, se to število drastično zmanjša,« ugotavljajo v podjetju A1. Lahko da je rešitev samo ena ali celo, da rešitve ni. Najbolj običajno je, da je ustreznih rešitev več kot milijon. Nemogoče je pričakovati, da bo oseba, ki sestavlja razpored, obravnavala vse možnosti in iz nabora izbrala najbolj optimalno. Ravno tega pa je sposobna umetna inteligenca.

Trije ključni razlogi, da je sestavljanje razporeda izziv, so ekipno delo ali delo v parih, ko morajo biti določene osebe razporejene istočasno, razpoložljivost prostorov in opreme ter dnevne odsotnosti, bolniške, odpovedi, zakonske zahteve. Sestavljalec razporeda mora pri njegovem postavljanju žonglirati z vsemi naštetimi parametri in poleg tega imeti pod nadzorom kompetence in pristojnosti novih zaposlenih ter zapolnjevati luknje v razporedih, ki nastanejo zaradi odhodov. Zato je ročno sestavljanje razporeda dela izredno zahtevno in vzame veliko časa – tudi 140 ur na leto. Želje posameznikov, kdaj bi bili radi razporejeni, so težko uresničljive.

Woshi sam naredi urnik

Te izzive pri sestavljanju urnika so prenesli na program Woshi, umetno inteligenco, za kar so bili tudi nominirani za Zlato prakso, ki jo vsako leto izbere komisija znotraj Dnevnikovega izbora Zlata nit. »V urnik enostavno vnesemo zahteve, program avtomatsko generira urnik, ki ga na koncu le še pregledamo,vnesemo popravke in pošljemo sodelavcem. Takšni razporedi so prijaznejši do delavcev – upoštevajo več njihovih želja in omogočajo do 10 odstotkov manj nadur,« pojasnijo. Prav tako ni napak – pri ročnem sestavljanju urnika se lahko zgodijo človeške napake: da je zaposleni istočasno razporejen na dve poziciji, da je razporejena napačna oseba na napačnem delovnem mestu, da je razpored dela nepravičen.