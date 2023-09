Zato imajo v podjetju izoblikovan program Iniciative za boljše delovno okolje, nominiran tudi za Zlato prakso leta 2022. »Uspešnost merimo z anketiranjem zaposlenih, še bolj pomemben je osebni stik in komunikacija z zaposlenimi,« pojasni Martina Šlaus, vodja operative. Program za dobro počutje zaposlenih vključuje več različnih sklopov. Prvič, ugodno delovno okolje – posebni poudarek za delo v živilski proizvodnji je dobro počutje (vesela glasba po lastni izbiri, prijetna delovna temperatura in svetloba, družini prijazni delovniki – ni nočne izmene, minimalne aktivnosti ob vikendih), brezplačna kava in mleko, čisti prostori, garderobe s tuši). Drugič, izobraževanja in coahingi za zaposlene (med drugim tudi individualni coahingi za vodje, skupinske pogovorne delavnice in individualna pomoč sodelavcem v stiski). Tretjič, druženja med sodelavci (skupinski celodnevni teambuilding izlet, piknik ob začetku poletja, druženje ob velikonočnem zajtrku). Ter četrtič, finančne nagrade in obdarovanja zaposlenih. Sem sodi tudi mesečni projekt »sodelavec meseca«. Kriteriji za izbor sodelavca meseca so proaktivnost in drobna dejanja, predanost in lojalnost, pripravljenost na pomoč in ekipni duh. Vsak posameznik, ki je izbran za sodelavca meseca, prejme finančno nagrado v obliki darilne kartice in posebno mesto na oglasni deski.

Novo: Digital Agora

V podjetju pravijo, da se je program izkazal za zelo uspešnega, zato z njim nadaljujejo. »Prav tako pa ga tudi nadgrajujemo in izboljšujemo. Največja izboljšava je implementacija digitalnega kanala za doseganje vseh zaposlenih (Digital Agora) oziroma aplikacija, kjer z zaposlenimi komuniciramo – povabila na dogodke, obvestila, možnost zaposlenih, da delijo fotografije dogodkov.«