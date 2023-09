Številke najboljše četverice v moški in ženski konkurenci zadnjega letošnjega teniškega turnirja največje četverice v New Yorku kažejo, da so najuspešnejši Američani. Trojica se je uvrstila v polfinale, in sicer Coco Gauff, Madison Keys in Ben Shelton. Slaba novica za Američane je, da nihče med trojico polfinalistov še ni osvojil nobenega turnirja za grand slam, medtem ko so v konkurenci štirje zmagovalci. To so Srb Novak Đoković (23 lovorik), Španec Carlos Alcaraz (2), Rus Daniil Medvedjev (1) ter Arina Sabalenka (1).

Zadnja sta si pri moških polfinalno vstopnico zagotovila Daniil Medvedjev in Carlos Alcaraz. Oba sta vlogi favoritov opravičila z odliko, kljub zmagama s 3:0 v nizih pa sta morala pokazati vse svoje znanje. Medvedjev je v boju najboljših Rusov strl najboljšega prijatelja Andreja Rubljova. Slednji je v vseh treh nizih začel bolje ter imel na začetku nizov prednost odvzema servisa. Rubljov je v prvem nizu vodil s 3:0, v drugem s 3:1, v tretjem pa z 2:1, a niti v enem nizu ni dobil pet iger. Razmere za igro so bile zaradi vročine in vlage »nečloveške«, kot se je izrazil Daniil Medvedjev, ki je med drugim dejal, da med izmenjavami večkrat sploh ni videl žogice, temveč je nagonsko tekel in udarjal. Zanimiv podatek je, da je Rubljov izgubil svoj deveti četrtfinale na turnirjih največje četverice, dobil pa ni še niti enega. Na drugi strani zrcala se lahko bohoti Arina Sabalenka, ki je v četrtfinalih turnirjev za grand slam dobila vseh sedem dvobojev.

Vrhunec večera je bil dvoboj med Aleksandrom Zverevom in Carlosom Alcarazom. Španec se oba tedna v New Yorku kaže v šampionski luči, svojo pripravljenost stopnjuje, najboljši tenis pa je odigral prav v četrtfinalu. Aleksander Zverev se je, kot je obljubil po maratonskem boju v osmini finala proti Janniku Sinnerju, boril po najboljših močeh, a to ni bilo dovolj niti za en dobljeni niz. Kvalitete Alcaraza so bile preprosto boljše. »Počutim se odlično. Fizično in psihično sem pripravljen na nove izzive,« odločno napoveduje Carlos Alcaraz. Branilec naslova se bo v polfinalu pomeril s predlanskim zmagovalcem Medvedjevom. Statistika favorizira Alcaraza, ki v zadnjih dveh medsebojnih dvobojih tekmecu nikoli ni prepustil štiri igre v nizu, gladko je bil boljši v polfinalu letošnjega Wimbledona, tudi večina drugih statističnih podatkov je na strani Španca.

Precej večji favorit za zmago bo v drugem polfinalu Novak Đoković, ki se je v New Yorku 47. uvrstil v polfinale turnirja za grand slam ter se izenačil z doslej najuspešnejšim Švicarjem Rogerjem Federerjem. Srb se je 13. uvrstil v polfinale OP ZDA, kjer je doslej zmagal »le« trikrat. Zanimivo je, da 20-letni Ben Shelton pred dvobojem ni govoril posebej spoštljivo o slovitem tekmecu, s katerim se bo pomeril prvič v karieri, temveč se je bolj spogledoval z uvrstitvijo v finale. »Menim, da imam proti igralcem, ki z menoj še niso igrali, glede na način igre prednost,« poudarja Ben Shelton, čigar uvrstitev v finale bi pomenila senzacijo. Teniški svet namreč v New Yorku v nedeljo pričakuje spektakel med Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom, in sicer dva meseca po nepozabnem Wimbledonu, kjer je Španec Srba zrinil s prestola.

Ženske posamezno, četrtfinale: Sabalenka (Blr, 2) – Qinwen (Kit, 23) 6:1, 6:4, Keys (ZDA, 17) – Vondroušova (Češ, 9) 6:1, 6:4, moški posamezno, četrtfinale: Medvedjev (Rus, 3) – Rubljov (Rus, 8) 6:4, 6:3, 6:4, Alcaraz (Špa, 1) – Zverev (Nem, 12) 6:3, 6:2, 6:4.